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«Мы выбираем жизнь». На столичных улицах появились необычные афиши в поддержку белорусских медиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Со словами поддержки. На рекламных тумбах столицы появились необычные афиши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На них изображены звезды белорусской и российской эстрады, которые выражают пожелания и слова поддержки медикам. Такие плакаты можно увидеть на проспектах Независимости, Победителей, Дзержинского, Партизанском и Пушкина.
Артисты также начали обмениваться хештегом «Мы выбираем жизнь» в социальных сетях, призывая поучаствовать в акции всех желающих, ведь любые добрые слова придадут оптимизма врачам, которым сейчас тяжелее всего.
Борис Васильев, директор Мингорсправки:
Всего в акции поучаствовали 15 артистов. К слову, афиши готовил молодой минский дизайнер.
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Новости Беларуси. Со словами поддержки. На рекламных тумбах столицы появились необычные афиши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На них...
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