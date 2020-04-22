Какие меры принимают на Комаровке, чтобы избежать распространения инфекций?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Антисептики, информационные листовки и дистанция между покупателями. Какие еще меры внедрила Комаровка для безопасного шопинга?

Посетителей на самом популярном столичном рынке стало меньше, убираться здесь стали чаще: дезинфекцию мест общего пользования проводят раз в два часа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главной изюминкой места была возможность попробовать товар перед покупкой. На время дегустации пришлось отменить.





Сразу перчаточки, маски. Покупатели стоят, сами соблюдают полтора метра.





Анжела Баранович, начальник службы организации рыночной торговли Комаровского рынка:

Продавцы размещены в достаточной удаленности друг от друга. Работа через прилавок позволяет соблюдать вот эту дистанцию в полтора метра от покупателя. Каждые 15-30 минут идет объявление о необходимости мер предохранения от инфекции.



