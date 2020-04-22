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«Не захотели остаться в стороне». Минчанин рассказал, как помог задержать злоумышленника, напавшего с ножом на человека

22.04.2020 23:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не остались в стороне. Правоохранители Московского района наградили минчан, которые задержали злоумышленника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Не захотели остаться в стороне». Минчанин рассказал, как помог задержать злоумышленника, напавшего с ножом на человека

На улице Волоха неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно напал на 61-летнего мужчину и нанес четыре удара ножом. После с холодным оружием он направился в сторону школы. В этот момент двое мужчин выходили из подъезда дома, где заметили пострадавшего и вызвали скорую. Затем преследовали правонарушителя и сообщили в милицию.

«Не захотели остаться в стороне». Минчанин рассказал, как помог задержать злоумышленника, напавшего с ножом на человека

Михаил Емельянов, временно исполняющий обязанности начальника Московского районного отдела Следственного комитета:
Своими действиями они не только оказали помощь по задержанию, но и оказали помощь в том, что не было уничтожено вещественное доказательство, орудие преступления – нож. А также предотвратили возможно новое преступление.

«Не захотели остаться в стороне». Минчанин рассказал, как помог задержать злоумышленника, напавшего с ножом на человека

Мы – граждане Республики Беларусь, которые не захотели остаться в стороне и выполнили свой гражданский долг.

За храбрый поступок мужчинам выразили благодарность и вручили подарки.

«Не захотели остаться в стороне». Минчанин рассказал, как помог задержать злоумышленника, напавшего с ножом на человека

«Не захотели остаться в стороне». Минчанин рассказал, как помог задержать злоумышленника, напавшего с ножом на человека

Люди в материале: Михаил Емельянов

 
 
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Новости Беларуси. Не остались в стороне. Правоохранители Московского района наградили минчан, которые задержали злоумышленника, сообщили в программе «Столичные...
 
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