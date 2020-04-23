Двухлетняя девочка подружилась со стаей гиен (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Двухлетняя Кики Волхутер из Зимбабве подружилась со стаей гиен, причем привел к хищникам девочку ее отец. Видео опубликовало издание Daily Mail.

Отец Кики – Ким – снимает фильмы о дикой природе, работает в заповеднике Санго и занимается изучением жизни гиен.

Девочка много раз просила отца показать хищников вблизи, но он очень долго не соглашался из-за страха, что хищники могут напасть на нее. Однако после долгих уговоров мужчина осмелился познакомить свою дочь с дикими животными.

Сначала хищники неспешно подходили к девочке, обнюхивая ее, но вскоре поняли, что она не опасна и стали играть с ней. Мужчина рассказал, что дочка воспринимает хищников как домашних животных: «Гиены для нее как щенки. Они очень привязались с Кики и действительно полюбили ее».

Ученый надеется, что сможет изменить представление людей о гиенах: «Гиены очень умные животные. Кроме того, они блестящие охотники и заботливые родители для своих питомцев».

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