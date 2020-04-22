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Сев ранних яровых практически завершен по всей Беларуси

22.04.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сев ранних яровых практически завершен по всей Беларуси

Холодный апрель – не помеха, практически по всей стране завершён сев ранних яровых. Осталось меньше 10% площадей. 

Как сообщили сегодня в Минсельхозпроде, с этой работой справились все области за исключением Витебской – на юге страны техника вышла в поля раньше. В северных регионах темпы хоть и отстают от прошлогодних, но в последние дни наблюдается прирост – на Витебщине ранние яровые зерновые и зернобобовые засеяли уже более чем на 60% площадей. Всего в стране под эти культуры будет отведено 860 тысяч гектаров. Продолжается сев кукурузы и льна, в хозяйствах высаживают сахарную свёклу, картофель и овощи.

 

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Холодный апрель – не помеха, практически по всей стране завершён сев ранних яровых. Осталось меньше 10% площадей.  Как сообщили сегодня в Минсельхозпроде, с этой...
 
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