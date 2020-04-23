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«Делай, как мы»: непридуманные истории о белорусах, которые помогают медикам
Источник материала: ОНТ
Делайте мир лучше – делайте, как мы. Телеканал ОНТ запускает новый проект. Это серия коротких историй о поистине народной кампании. Это непридуманные истории. В кадре – не актёры, а обычные белорусы, которые хотят помочь и делают это.
Еще одна история, которая стала частью общего дела. Результат их труда уже помогает медикам. Не остаться равнодушным – это может каждый. Смотрите в видеоролике:
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Делайте мир лучше – делайте, как мы. Телеканал ОНТ запускает новый проект. Это серия коротких историй о поистине народной кампании. Это непридуманные истории. В...
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