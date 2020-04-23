«Делай, как мы»: непридуманные истории о белорусах, которые помогают медикам

Источник материала: ОНТ

Делайте мир лучше – делайте, как мы. Телеканал ОНТ запускает новый проект. Это серия коротких историй о поистине народной кампании. Это непридуманные истории. В кадре – не актёры, а обычные белорусы, которые хотят помочь и делают это.

Еще одна история, которая стала частью общего дела. Результат их труда уже помогает медикам. Не остаться равнодушным – это может каждый. Смотрите в видеоролике:





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram