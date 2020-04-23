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«Делай, как мы»: непридуманные истории о белорусах, которые помогают медикам

23.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Делай, как мы»: непридуманные истории о белорусах, которые помогают медикам

Делайте мир лучше – делайте, как мы. Телеканал ОНТ запускает новый проект. Это серия коротких историй о поистине народной кампании. Это непридуманные истории. В кадре – не актёры, а обычные белорусы, которые хотят помочь и делают это. 

Еще одна история, которая стала частью общего дела. Результат их труда уже помогает медикам. Не остаться равнодушным – это может каждый. Смотрите в видеоролике:


 

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Делайте мир лучше – делайте, как мы. Телеканал ОНТ запускает новый проект. Это серия коротких историй о поистине народной кампании. Это непридуманные истории. В...
 
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