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Реечный фасад, балки в интерьере и «дикий» ландшафт. Польский дом с оригинальной отделкой
Источник материала: Tut.by
Архитектурная
Основной корпус здания представляет собой открытое пространство, покрытое двускатной крышей. Общая площадь — 225 м². И стены, и крыша облицованы рейками из сибирской лиственницы без какой-либо пропитки.
Форма дома традиционная, с двускатной крышей. Дом одноэтажный, однако в нем нет чердачного пространства — роль потолка играют внутренние скаты. Интересное решение: стропильная система стала частью интерьера.
В доме большая площадь остекления: окно гостиной простирается почти на всю длину стены, что обеспечивает постоянный контакт с окружающей средой. В интерьере преобладает белый цвет. Для полов во всем доме использовалась доска из ясеня.
Кроме того, на южной стороне сделали своеобразную оранжерею для кактусов, которые коллекционирует владелец дома. Благодаря этому из гостиной открывается вид сразу на две стороны.
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