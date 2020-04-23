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Реечный фасад, балки в интерьере и «дикий» ландшафт. Польский дом с оригинальной отделкой

23.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитектурная студия PL.architekci из Познани предложила заказчику весьма неожиданный проект — дом, у которого и крыша, и стены покрыты деревом. А чтобы он на фоне «дикого» ландшафта не выглядел новостроем, древесину решили ничем не обрабатывать — так она быстрее стареет и меняет цвет, все больше и больше смешиваясь с окружающей средой. Смотрите, что из этого получилось.


Основной корпус здания представляет собой открытое пространство, покрытое двускатной крышей. Общая площадь — 225 м². И стены, и крыша облицованы рейками из сибирской лиственницы без какой-либо пропитки.



Форма дома традиционная, с двускатной крышей. Дом одноэтажный, однако в нем нет чердачного пространства — роль потолка играют внутренние скаты. Интересное решение: стропильная система стала частью интерьера.




В доме большая площадь остекления: окно гостиной простирается почти на всю длину стены, что обеспечивает постоянный контакт с окружающей средой. В интерьере преобладает белый цвет. Для полов во всем доме использовалась доска из ясеня.


Кроме того, на южной стороне сделали своеобразную оранжерею для кактусов, которые коллекционирует владелец дома. Благодаря этому из гостиной открывается вид сразу на две стороны.


Ландшафтным дизайном здесь практически не занимались: за дизайнеров все сделала природа. Здесь нет даже намека на газон — вместо него естественный луг.




Единственное, что было в окружающем ландшафте вокруг дома рукотворным, — так это мощенная обыкновенным булыжником подъездная дорога.

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