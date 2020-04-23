Спасти жизни в ДТП с машиной дорожников. Смотрите, какие защитные устройства сделали в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Чтобы полностью не останавливать движение во время ремонта, но создать безопасные условия, дорожники устанавливают автомобили прикрытия. К сожалению, в них то и дело врезаются водители. В результате — тяжелые травмы и гибель людей. Но не так давно ученые Объединенного института машиностроения НАН Беларуси разработали специальные демпферы. Если говорить просто, это устройства для смягчения удара автомобиля. Производит их гомельский «Завод Сантэкс». Минтранс скоро закупит 30 мобильных демпферов, на это потратят минимум 540 тысяч рублей.





Вместо защиты — грузовики с прицепом

Аварии с участием дорожников часто происходят на скоростных трассах, а также на городских улицах с интенсивным движением. В таких ДТП участники тяжело травмируются и даже погибают. Например, последняя такая авария произошла 14 апреля на трассе М1: мотоцикл Harley-Davidson столкнулся с ехавшим в попутном направлении МАЗом с прицепом, который сопровождал спецтехнику при нанесении дорожной разметки. Мотоциклист умер на месте происшествия.



Последствия ДТП с мотоциклом на М1

Надзорные органы выясняли, почему количество таких ДТП растет, но они не выявили больших нарушений закона в организации безопасности дорожного движения в местах дорожных работ.

— После этого стало понятно, что надо по другому обеспечивать безопасность во время проведения дорожных работ на проезжей части — применять современные технические средства, так называемые демпферы, — объясняет AUTO.TUT.BY Алексей Шмелев, заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института машиностроения НАН Беларуси. — Сегодня работающих на трассах дорожников защищают автомобили прикрытия — грузовики с прицепами. Это в какой-то мере защищает рабочих, но часто приводит к гибели водителей и пассажиров авто, который влетает в грузовик прикрытия.



Испытания демпферного устройства





О том, что демпферы дорожникам очень нужны, говорили еще несколько лет назад, но импортные стоят очень дорого — от 20 тысяч долларов, плюс к этому доставка и растаможка. Поэтому разработать травмобезопасные мобильные демпферные устройства для машин прикрытия дорожных служб поручили белорусским ученым.

— Мы изучали опыт Европы и Америки — демпферы у них используются уже давно. На основе этого разработали свою конструкцию прицепного типа легкой и тяжелой серии. Первый тип — для городского режима, позволяет снизить последствия столкновения для авто, едущих со скоростью не более 70 км/ч. Второй — рассчитан на скорость движущегося авто до 100 км/ч.

Кстати, с 1 марта этого года по законодательству, при ограждении мест работ на дорогах и улицах с повышенным скоростным режимом, МКАД и дорогах первой категории нужно обязательно использовать мобильные демпферные устройства.

Как работает демпфер





Устройства должны устанавливаться за автомобилем прикрытия дорожников, на расстоянии не менее восьми метров от места проведения дорожных работ.

Внутри демпфер состоит из металлических ячеек-сот, которые сминаются, если в устройство врежется автомобиль. Удар в этом случае будет мягче, чем при столкновении с машиной прикрытия дорожной службы.

Чтобы едущие по дороге водители лучше видели, что на проезжей части идут работы, демпферы оснащены информационными щитами со светодиодами или табло переменной информации, а также дорожными знаками. Также устройство оборудовано световозвращателями и окрашено в сигнальные цвета.

С устройством провели более 100 виртуальных краш-тестов, а на испытательном полигоне в подмосковном Дмитрове сделали натурные испытания, которые показали хороший результат. Демпфер сертифицировали и начали производить на гомельском предприятии «Завод Сантэкс». Стоят они 18 (легкие) и 28 (тяжелые) тысяч рублей.

Минтранс запланировал закупить для автодоров 30 таких устройств. Деньги на них выделят из фонда превентивных мероприятия для безопасности дорожного движения.