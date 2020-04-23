Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хвастливость обернулась для жителя Стародорожского района потерей кругленькой суммы наличных К мужчине на огонек заглянули знакомая дама с приятелем. Слово за слово, и хозяин не смог сдержать эмоций и похвастался, что недавно закрыл сделку по продаже дома. А...

К мужчине на огонек заглянули знакомая дама с приятелем. Слово за слово, и хозяин не смог сдержать эмоций и похвастался, что недавно закрыл сделку по продаже дома. А чтобы произвести впечатление, показал зеленые купюры. Гости ушли, а вместе с ними исчезла тысяча долларов. Подозреваемый — это 22-летний уже судимый парень - задержан. Часть денег он успел потратить на инструменты.