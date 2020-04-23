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Более миллиона белорусов живут на загрязненных после чернобыльской аварии территориях

23.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свыше 1 млн человек живут в Беларуси территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС,

По статистике на 1 января 2020 года, на загрязненных после чернобыльской катастрофы территориях проживают 1103608 человек, в том числе 217 тыс. детей до 18 лет. Участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и других радиационных аварий на сегодня насчитывается 71159. Также в Беларуси проживают 9106 инвалидов вследствие катастрофы на ЧАЭС, из них 6,5 тыс. - это те, кто ликвидировал последствия чернобыльской аварии. Среди инвалидов - 157 несовершеннолетних, пишет БелТА.
 
 
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Свыше 1 млн человек живут в Беларуси территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
 
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