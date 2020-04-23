|
Зеленский уверен, что за свою каденцию закончит войну на Донбассе
Источник материала: Партизан
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что в течение своей каденции сможет закончить войну на Донбассе.
Об этом он заявил в фильме "Год президента Зеленского", премьерный показ которого состоялся на телеканале "Україна 24".
"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если не будет работать Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел", - подчеркнул глава государства.
Он заверил, что "мы действительно давим на всех - и на россиян, и на европейцев".
В то же время Зеленский напомнил, что ранее встречи Трехсторонней контактной группы проходили без определенной периодичности, теперь же видеовстречи минской группы проводятся еженедельно.
"Частичные победы, наверное, есть, но будем ждать полного результата, когда, действительно, мы вернем наши территории в Украину. Еще нужно время, немного нужно времени", - добавил Президент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что в течение своей каденции сможет закончить войну на Донбассе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)