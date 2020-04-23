Зеленский уверен, что за свою каденцию закончит войну на Донбассе









Об этом он заявил в фильме "Год президента Зеленского", премьерный показ которого состоялся на телеканале "Україна 24".





"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если не будет работать Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел", - подчеркнул глава государства.





Он заверил, что "мы действительно давим на всех - и на россиян, и на европейцев".





В то же время Зеленский напомнил, что ранее встречи Трехсторонней контактной группы проходили без определенной периодичности, теперь же видеовстречи минской группы проводятся еженедельно.





"Частичные победы, наверное, есть, но будем ждать полного результата, когда, действительно, мы вернем наши территории в Украину. Еще нужно время, немного нужно времени", - добавил Президент.