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Чтобы не передать вирус. «Яндекс.Такси» запускает услугу «Доставка»

23.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Со среды, 22 апреля, сервис «Яндекс.Такси» запустил в Минске новую услугу «Доставка». Теперь пользователи могут передавать через водителя сервиса посылки весом до 20 килограммов.


В «Яндекс.Такси» отмечают, что эта услуга особенно актуальна сегодня, когда многие стараются избегать мест скопления людей и по возможности оставаться дома.

«Доставку» можно найти среди других тарифов в приложении. Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать номер телефона получателя. Ему придет СМС со ссылкой на сайт, где можно будет следить за движением автомобиля по маршруту. Для отправки посылки надо отнести ее к машине и передать водителю, а получателю — выйти и забрать, когда автомобиль подъедет.

За небольшую доплату можно заказать опцию «От двери до двери». Если выбрать ее в пожеланиях, то водитель заберет и передаст посылку прямо у двери квартиры или офиса. Если клиенту нужен бесконтактный способ доставки, то в комментариях к заказу это нужно указать. Тогда водитель просто подождет, пока посылку оставят на заднем сиденье машины или у двери, отвезет по нужному адресу и подождет, пока получатель сам возьмет заказ.


Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет. Важно, чтобы посылка помещалась в машину. Например, с водителем можно передать чемодан, документы, пакет с вещами. А велосипед, стиральную машинку, торшер — уже нельзя.

Услугу оказывают проверенные водители, которые прошли специальное обучение, а также проинформированы о профилактических мерах в связи с распространением вируса.

Например, доставка от проспекта Победителей, 97/1 до Налибокской, 4 в микрорайоне Каменная Горка обойдется примерно в 6 рублей, от ТРЦ Galleria Minsk до проспекта Дзержинского, 53 — в 5 рублей 40 копеек. Для этой услуги нет наличного расчета, она заранее оплачивается картой, привязанной к приложению. Безналичная оплата снижает вероятность передачи инфекции.

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Теги: Минск
 
 
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