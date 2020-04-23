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Письмо фэшн-редактора. «Попрощайтесь с креативными и талантливыми - ресурсов творить у них не осталось»

23.04.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свое первое письмо фэшн-редактора я пишу с ощущением, будто нахожусь в рушащемся во время землетрясения доме. Где-то в дальней комнате с треском вылетает окно, ползет сетка из трещин по потолку, со стен сыплется штукатурка, со звоном разлетаются милые сердцу безделушки, которые ты собирал годами. У соседей все то же самое. И никто не знает, что делать. Известно одно: когда все закончится, у многих ничего не останется. Жизнь в буквальном смысле придется начинать с нуля.


Об авторе: Екатерина Гордеева, эксперт по имиджу и протоколу, фэшн-редактор LADY.TUT.BY

Несмотря на то, что кризис в полном масштабе еще не начался, уже сейчас к закрытию готовятся многие замечательные белорусские магазины и бренды. Ко дну идет целая индустрия, которая не успела окрепнуть. Совсем скоро мы попрощаемся с десятками креативных и талантливых дизайнеров, поскольку ресурсов для творчества у них уже не осталось. Творить голодным художник может очень недолго.

Помощи, как водится, ждать неоткуда. Проект указа о поддержке бизнеса так и остался проектом. Вместо грамотной поддержки со стороны государства бизнесу, в том числе модному, — необходимость выживать в условиях выросшей арендной ставки и отсутствия адекватной информации.

Мне удивительно слышать ехидные замечания, что модный рынок, наконец, оздоровится. Дескать, останутся только самые талантливые и востребованные, а переоцененные, которые задирали цены на посредственные вещи, уйдут, уступив дорогу молодым.

Это, друзья, очень наивная точка зрения. Выживут не самые талантливые, а те, у кого есть заначка, богатый муж или «нормальная» работа, за счет которой можно гасить зарплаты, аренду и закупку тканей. Единицы. Все остальные моду будут вынуждены оставить — это очень дорогое удовольствие с долгим сроком возврата инвестиций. Особенно на несформировавшемся рынке.

Поэтому, если вы давно мечтали купить кофточку у дизайнера и сейчас можете себе это позволить, сделайте это. Вы приобретете хорошую вещь по заниженной цене с возможностью индивидуальной примерки или с доставкой на дом (большинство брендов делают сейчас отличные скидки и ищут безопасные пути продаж). Помощь рублем — именно то, что сейчас необходимо дизайнерам и магазинам одежды. Маленький вклад каждого поможет сотворить большое дело и оставить на плаву бизнес многих талантливых ребят.

Впереди нас ждут печальные времена. Однако сегодня, как никогда раньше, я по-настоящему горжусь нашим модным сообществом. Мы обнаружили в себе ресурсы, о которых месяц назад даже не подозревали. На передний план вышли боевой дух, солидарность и готовность бросить все силы ради помощи тем, кому она необходима.


Маски, сделанные в студии Натальи Ляховец. Фото со страницы дизайнера в Facebook

Объединились удивительные люди, чей стержень и человеколюбие освещают даже самые темные времена. Свои швейные мощности временно перепрофилировали на пошив масок для врачей дизайнеры Наталья Ляховец, Светлана Тодоровская, бренд Symbal.by и многие другие.

У меня тоже сегодня первый за три недели выходной: до этого дня в моем ателье мы с волонтерами шили марлевые маски для медиков и, вероятно, не закончили бы до сих пор, если бы Bro Service не помогли с нарезкой ткани лазером.


Часть волонтеров, работавших над пошивом масок. Ателье CorAlcor

За время волонтерства я поняла, насколько сейчас люди нужны друг другу. Мы — пассажиры одного корабля, тонущего в холодных водах Атлантики. Только нам помощи ждать неоткуда. Придется думать о ближнем и выбираться самим, изо всех сил поддерживая друг друга.

 
 
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Екатерина Гордеева в открытом письме - о самом важном из мира белорусской моды за последний месяц
 
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