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Неймар готов на снижение зарплаты ради возвращения в "Барселону"

23.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бразильский нападающий "Пари Сен Жермен" Неймар готов на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в "Барселону", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Mundo Deportivo.




По данным источника, сейчас во Франции Неймар зарабатывает около 52 000 000 евро в год. В эту сумму входит оклад в "ПСЖ", а также оплата за роль посла банка Катара. В случае перехода в "Барселону" его сотрудничество с банком прекратится, из-за чего он потеряет около 30 000 000 евро.

Неймар стал игроком "ПСЖ" в августе 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 000 000 евро. 27-летний форвард провел 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, отметившись 69 забитыми мячами и 39 результативными передачами. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.
 
 
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Бразильский нападающий "Пари Сен Жермен" Неймар готов на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в "Барселону", сообщает "Чемпионат" со ссылкой...
 
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