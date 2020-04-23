











По данным источника, сейчас во Франции Неймар зарабатывает около 52 000 000 евро в год. В эту сумму входит оклад в "ПСЖ", а также оплата за роль посла банка Катара. В случае перехода в "Барселону" его сотрудничество с банком прекратится, из-за чего он потеряет около 30 000 000 евро.





Неймар стал игроком "ПСЖ" в августе 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 000 000 евро. 27-летний форвард провел 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, отметившись 69 забитыми мячами и 39 результативными передачами. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.