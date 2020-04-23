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С заботой о природе

23.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ключевое место среди природных богатств нашей республики занимают леса. Удивительные и тихие места, которые дарят нам множество положительных впечатлений, приятных воспоминаний. Что может быть лучше для человека, уставшего от шумного города? Но как сохранить красоту природы?

Всё просто, соблюдайте основные правила пожарной безопасности.

Никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.

Никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде, чем развести костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе 0,5 метра.

Не оставляйте костер под присмотром детей — в случае пожара не всякий ребенок сможет его потушить. Может просто испугаться.

Хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились, то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар.

Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу.

Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров.

Помните, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните

по номерам

101 или 112.


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Ключевое место среди природных богатств нашей республики занимают леса. Удивительные и тихие места, которые дарят нам множество положительных впечатлений,...
 
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