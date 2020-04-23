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Минспорта России не сможет платить зарплату экс-тренеру сборной Беларуси Владимиру Королькевичу

23.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-наставник сборной Беларуси по биатлону Владимир Королькевич, вошедший в тренерский штаб сборной России, пока не утвержден в должности Министерством спорта РФ.


фото А.Шичко

Но даже в случае утверждения Минспорта не сможет платить ему зарплату, поскольку тот является гражданином Словении.

Третье пришествие Владимира Королькевича в сборную России. Они там вообще никого не боятся

Решением правления СБР Владимир Королькевич утвержден в должности старшего тренера женской сборной России

То же касается и нового наставника мужской сборной России Роберта Кабукова, который имеет немецкий паспорт.

Финансирование ляжет на СБР или Олимпийский комитет России, — сообщает "Спорт-экспресс".
 
 
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Экс-наставник сборной Беларуси по биатлону Владимир Королькевич, вошедший в тренерский штаб сборной России, пока не утвержден в должности Министерством спорта РФ.
 
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