Минспорта России не сможет платить зарплату экс-тренеру сборной Беларуси Владимиру Королькевичу

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Но даже в случае утверждения Минспорта не сможет платить ему зарплату, поскольку тот является гражданином Словении.





Третье пришествие Владимира Королькевича в сборную России. Они там вообще никого не боятся





Решением правления СБР Владимир Королькевич утвержден в должности старшего тренера женской сборной России





То же касается и нового наставника мужской сборной России Роберта Кабукова, который имеет немецкий паспорт.





сообщает "Спорт-экспресс". Финансирование ляжет на СБР или Олимпийский комитет России, —"Спорт-экспресс".



