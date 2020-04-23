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Минспорта России не сможет платить зарплату экс-тренеру сборной Беларуси Владимиру Королькевичу
Источник материала: Партизан
Экс-наставник сборной Беларуси по биатлону Владимир Королькевич, вошедший в тренерский штаб сборной России, пока не утвержден в должности Министерством спорта РФ.
фото А.Шичко
Но даже в случае утверждения Минспорта не сможет платить ему зарплату, поскольку тот является гражданином Словении.
Третье пришествие Владимира Королькевича в сборную России. Они там вообще никого не боятся
Решением правления СБР Владимир Королькевич утвержден в должности старшего тренера женской сборной России
То же касается и нового наставника мужской сборной России Роберта Кабукова, который имеет немецкий паспорт.
Финансирование ляжет на СБР или Олимпийский комитет России, —
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Экс-наставник сборной Беларуси по биатлону Владимир Королькевич, вошедший в тренерский штаб сборной России, пока не утвержден в должности Министерством спорта РФ.
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