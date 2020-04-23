Что почитать на самоизоляции? Рекомендуют игроки БГК

Источник материала: Tut.by

23 апреля — Всемирный день книг и авторского права. Праздник призывает всех находить удовольствие в чтении, ведь благодаря книге мы получаем доступ не только к знаниям, но и идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека.



Фото: БГК имени Мешкова

В этот день своими книжными предпочтениями поделились игроки и тренеры БГК им. Мешкова. Они назвали топ-3 произведений, которые когда-либо читали, и рассказали немного о каждом. Подборка получилась крайне интересной. Уверены, любой из вас найдет здесь книгу по вкусу и убедится, что гандболисты — очень интеллектуальные спортсмены.

В общем, если вы еще не знаете, что почитать на самоизоляции, скорее изучайте рекомендации.

Артем Сельвесюк

Брестчанин хорошо учился в школе. Однажды в прямом эфире программы «Гандбол над Бугом» без подготовки зачитал стихотворение Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека».





1. «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (Курт Воннегут)

Автобиографичный роман Воннегута о бомбардировке Дрездена, свидетелем которой стал автор, когда попал в плен к немецким солдатам во время Второй мировой. Книга цепляет тем, что очень интересно написана. События развиваются нестандартно и непоследовательно. Разные эпизоды жизни героя идут беспорядочно. Он вспоминает психологические травмы детства, плен, войну, психиатрическую лечебницу и другие моменты нелегкой судьбы. В романе ярко выражены антивоенные настроения. Показано бессилие человека перед миром зла и насилия.

2. «Герой с тысячью лицами» (Джозеф Кэмпбелл)

Книга о мифологии. Попала в список лучших и самых влиятельных книг по версии журнала Time. Думаю, каждый иногда задумывался, почему существует столько легенд, приданий, мифов, религий. У каждого народа они свои, но автор выяснил что большинство этих сказаний имеют общую сюжетную линию. Книга читается нелегко, и ее хочется отложить либо вообще закончить. Но постоянно кажется, что вот-вот раскроется какая-то тайна, и ты продолжаешь читать.

3. «Не навреди» (Генри Марш), «Будет больно» (Адам Кей), «Когда дыхание растворяется в воздухе» (Пол Каланити)

Сейчас в мире сложилась такая ситуация, что труднее всего приходится врачам. Они круглые сутки сражаются за жизни людей во всем мире. Думаю, это хороший повод порекомендовать несколько книг о том, насколько сложна их работа.

«Не навреди» — про английского врача-нейрохирурга и постоянное совершенствование медицины. Заставляет задуматься о многом: смысле жизни, смерти, болезнях, отношениях между людьми.

«Будет больно» — история про ординатуру и будни акушера-гинеколога, ушедшего из профессии на пике карьеры. Что-то вроде дневника, заметок, но с долей юмора. Автор завязал с медициной очень стремительно и основную причину, о которой даже не знали его друзья, назвал в конце книги.

«Когда дыхание растворяется в воздухе» — грустная автобиография нейрохирурга, который, спасая чужие жизни, параллельно боролся за свою. Думаю, книга никого не оставит равнодушным. Даст повод задуматься о нашем отношении к врачам.

Симон Разгар

Словенец — самая ранняя пташка в команде. Первый приходит на завтрак, пьет кофе и читает в тишине. В клубном автобусе всегда с книгой — исключительно бумажной. Электронные не признает.



Фото: БГК имени Мешкова

1. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (Ричард Бах)

Повесть-притча, рассказывающая о чайке, которая учится искусству полета. В детстве я не очень любил читать, но взялся за эту книгу, потому что она тоненькая. А потом она стала, возможно, важнейшей в моей жизни. Когда падало настроение, не хватало мотивации или просто наступали сложные времена — доставал и перечитывал. Всегда помогала. Заходит на одном дыхании — не поленитесь. Здорово мотивирует на достижение целей и на подвиги.

2. «Клуб «5 часов утра» (Робин Шарма)

Прочитал совсем недавно. Взял у Яки Малуса, которому эту книгу порекомендовала мама. Автор говорит, что надо просыпаться в пять часов утра, чтобы повысить свою эффективность. Именно так поступают все успешные люди: бизнесмены, политики, члены королевских семей. Я и прежде старался вставать пораньше, но там четко объясняется, почему это важно: лучше внимание, больше энергии… Тем не менее ранних подъемов недостаточно. Время необходимо посвящать полезному делу. Мне это помогает как в жизни, так и в спорте. Отличная книга по саморазвитию.

3. Все книги Джона Гришэма

За последний год я прочитал около двадцати книг, хотя раньше за аналогичное время осиливал две-три. Перелом произошел именно благодаря Гришэму. Этот американский писатель влюбил в литературу, показал, что ничего сложного здесь нет. Он в прошлом был практикующим адвокатом, а теперь пишет юридические триллеры и детективы. По его произведениям снимают фильмы в Голливуде. Я прочитал пять книг — все понравились.

Марко Панич

Босниец ходит на видеопросмотры перед матчами с блокнотом и ручкой. Уже отучился на тренера. Очень обстоятелен в познании гандбола и жизни. Любит фантастику, но с удовольствием читает все, что рекомендуют.



Фото: БГК имени Мешкова

1. Серия «Песнь льда и пламени» (Джордж Мартин)

Это цикл фэнтези-романов американского писателя Мартина, по которому снимался сериал «Игра престолов» — лучший сериал в истории! Я его просто обожаю. Когда посмотрел три сезона, захотелось прочитать книги. Их всего семь, но идет работа над восьмой. Настоящий бестселлер. Те, кто смотрел «Игру престолов», знают, что действие происходит в вымышленном мире, напоминающем Европу позднего Средневековья. Ряд сюжетных линий связан с борьбой за Железный трон — престол Вестероса. Очень увлекательно! Читается легко и быстро.

2. «Монах, который продал свой «Феррари» (Робин Шарма)

Робин Шарма — автор, который помогает думать по-другому, иметь другое мнение. Помогает изменить образ жизни. Книга написана в виде притчи. Рассказывается необыкновенная история богатого адвоката, которому довелось пройти духовный кризис. Погружение в древнюю культуру изменило его жизнь: он открыл для себя новый мир, научился жить настоящим, беречь время, мыслить позитивно и действовать согласно призванию.

3. «Игрок» (Федор Достоевский)

Вообще я не очень люблю такие произведения, но «Игрока» прочитал с любопытством, потому что много слышал о Достоевском и хотел лучше понимать русскую культуру. В романе об азарте и страсти, мечтах и разочарованиях затрагивается тема отношения русских к европейцам и европейцев к русским. Показано, как отличаются характеры, поведение, отношение к труду, да и в целом образ жизни. Очень интересно проявляются персонажи. Каждый сталкивается с выбором, проверяется на прочность, у каждого свои пороки.

Рауль Алонсо

В череде матчей у тренера не так много свободного времени — чуть ли не каждые три дня надо готовиться к новым матчам. Но книги старается не забрасывать. Читает преимущественно перед сном.



Фото: БГК имени Мешкова

1. «Алхимик» (Пауло Коэлью)

Прекрасная история об испанском пастухе, который следует своей мечте найти клад в египетских пирамидах. Рассказывает о том, что многие события неслучайны, что нужно верить и слушать голос своего сердца. Учит жить в гармонии с природой, с окружающими и самим собой. Глубокий урок о смысле жизни.

2. «Столпы Земли» (Кен Фоллет)

Исторический роман о строителе и его желании воздвигнуть собор в средневековой Англии. Собор строится на фоне историй самых разных людей — от простых ремесленников до графов и членов королевских семей. Целый мир интриг, тайн, страхов, любви… По книге даже сняли сериал. Она учит, как браться за большие проекты, преодолевая трудности и тяжелые времена.

3. «Думай медленно… решай быстро» (Даниэль Канеман)

Научно-популярная книга о функциях и понимании нашего мозга. Считается одним из лучших произведений по психологии. Там изложено множество интересных фактов, примеров из жизни, результатов исследований. Местами читается нелегко. Но заставляет задуматься, всегда ли мы контролируем свое мышление. Автор объясняет, почему люди иногда совершают нерациональные поступки и принимают неверные решения. Книга очень полезна для изучения своего мозга.

А также…

Другие игроки и тренеры тоже дали свои рекомендации. Вот список книг, которые популярны в команде:

«Анна Каренина» (Лев Толстой)

«Божественная комедия» (Данте Алигьери)

«Маленький принц» (Антуан де Сент-Экзюпери)

«Вазьму твой боль» (Iван Шамякiн)

«Степные боги» (Андрей Геласимов)

«Осень патриарха» (Габриэль Гарсиа Маркес)

«Убить пересмешника» (Харпер Ли)

«Над кукушкиным гнездом» (Кен Кизи)

«Пена дней» (Борис Виан)

«Атлант расправил плечи» (Айн Рэнд)