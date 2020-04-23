Брестские десантники организовали флешмоб в поддержку врачей

Источник материала: ОНТ

В поддержку врачей, которые в эти дни борются за здоровье людей, брестские десантники организовали зрелищный флешмоб.

38-я Брестская десантно-штурмовая бригада практически в полном составе вышла на плац, привлекли все подразделения. Военнослужащие выстроились таким образом, чтобы их благодарность медикам была видна с высоты птичьего полёта. В финале десантники развернули большое полотнище национального флага. К слову, все 700 бойцов бригады здоровы и проходят боевую подготовку по плану.

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