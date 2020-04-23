В мае к Земле должна была приблизиться комета. Она распалась

Источник материала: Tut.by

Космический объект, который должен максимально сблизиться с Землей в конце мая, начал распадаться. Снимки кометы показали, что ее ядро сейчас состоит как минимум из четырех отдельных фрагментов. Об этом сообщает Naked Science.



На снимке видно, что ядро кометы распалось как минимум на четыре фрагмента (обозначены буквами a, b, c, d). Изображение: University of Maryland

Долгопериодическая комета C/2019 Y4 была обнаружена 28 декабря 2019 года. Свое второе название ATLAS получила в честь автоматизированной системы телескопов Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, благодаря которой удалось обнаружить космический объект.

По первоначальным оценкам, период обращения кометы вокруг Солнца составлял около пяти с половиной тысяч лет. Максимально сблизиться с Землей C/2019 Y4 (ATLAS) должна примерно через месяц — 23 мая. Изначально астрономы ожидали, что уже к середине мая комета может стать чрезвычайно яркой. Но, скорее всего, этого не произойдет.

Двадцатого апреля космический телескоп Hubble сделал детальное фото кометы. На снимке хорошо видно , что ее ядро распалось как минимум на четыре фрагмента. Два наиболее ярких из них, судя по кадру, тоже сегментированы — они состоят из одного-двух ярких и крупных, а также неясного количества более мелких и тусклых элементов.

На момент съемки комета C/2019 Y4 (ATLAS) находилась на расстоянии примерно 0,98 астрономической единицы (примерно 146 миллионов километров) от Земли, а 23 мая она приблизится к нашей планете на расстояние 0,78 а.е. (около 116 миллионов километров).

Сейчас распадающуюся комету с помощью достаточно крупного телескопа (диаметром от 15 сантиметров) могут рассмотреть даже астрономы-любители. C/2019 Y4 (ATLAS) перемещается в созвездии Жирафа и при хорошей погоде видна на протяжении всей ночи.