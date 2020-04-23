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В мае к Земле должна была приблизиться комета. Она распалась
Источник материала: Tut.by
Космический объект, который должен максимально сблизиться с Землей в конце мая, начал распадаться. Снимки кометы показали, что ее ядро сейчас состоит как минимум из четырех отдельных фрагментов. Об этом
Долгопериодическая комета C/2019 Y4 была обнаружена 28 декабря 2019 года. Свое второе название ATLAS получила в честь автоматизированной системы телескопов Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, благодаря которой удалось обнаружить космический объект.
По первоначальным оценкам, период обращения кометы вокруг Солнца составлял около пяти с половиной тысяч лет. Максимально сблизиться с Землей C/2019 Y4 (ATLAS) должна примерно через месяц — 23 мая. Изначально астрономы ожидали, что уже к середине мая комета может стать чрезвычайно яркой. Но, скорее всего, этого не произойдет.
Двадцатого апреля космический телескоп Hubble сделал детальное фото кометы. На снимке хорошо
На момент съемки комета C/2019 Y4 (ATLAS) находилась на расстоянии примерно 0,98 астрономической единицы (примерно 146 миллионов километров) от Земли, а 23 мая она приблизится к нашей планете на расстояние 0,78 а.е. (около 116 миллионов километров).
Сейчас распадающуюся комету с помощью достаточно крупного телескопа (диаметром от 15 сантиметров) могут рассмотреть даже астрономы-любители. C/2019 Y4 (ATLAS) перемещается в созвездии Жирафа и при хорошей погоде видна на протяжении всей ночи.
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Максимально сблизиться с Землей комета должна была примерно через месяц - 23 мая.
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