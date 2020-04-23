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ЕС выделит 3 млрд евро для преодоления последствий пандемии десяти странам

23.04.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Евросоюз предоставит ряду стран 3 миллиарда евро на преодоление экономических последствий пандемии. Речь идет о десяти государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС выделит 3 млрд евро для преодоления последствий пандемии десяти странам

Среди них – Республика Молдова, Грузия, Албания, Черногория и Украина.

Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого

Ожидается, что выделенные средства помогут государствам защитить своих людей и компании во время кризиса, а также обеспечат макроэкономическую стабильность. Деньги будут предоставляться в течение года в форме займов на очень выгодных условиях.

ЕС выделит 3 млрд евро для преодоления последствий пандемии десяти странам

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Евросоюз предоставит ряду стран 3 миллиарда евро на преодоление экономических последствий пандемии. Речь идет о десяти государствах, сообщили в программе Новости...
 
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