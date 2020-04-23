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ЕС выделит 3 млрд евро для преодоления последствий пандемии десяти странам
Источник материала: СТВ
Евросоюз предоставит ряду стран 3 миллиарда евро на преодоление экономических последствий пандемии. Речь идет о десяти государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что выделенные средства помогут государствам защитить своих людей и компании во время кризиса, а также обеспечат макроэкономическую стабильность. Деньги будут предоставляться в течение года в форме займов на очень выгодных условиях.
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Евросоюз предоставит ряду стран 3 миллиарда евро на преодоление экономических последствий пандемии. Речь идет о десяти государствах, сообщили в программе Новости...
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