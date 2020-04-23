Отыграли падение: цены на нефть пошли вверх

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По состоянию на 08:00 по московскому времени фьючерсный контракт на баррель нефти североевропейской марки Brent с поставкой в июне стоил 22,25 долларов, показав рост на 9,1 процента. Нефть WTI торгуется в пределах 15,7 долларов за баррель, подорожав на 14,5 процентов.





20 апреля стоимость фьючерсного контракта на поставку барреля нефти американской марки WTI впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. Это случилось в последний день торгов данным контрактом. Произошедшее объяснялось стремлением трейдеров избавиться от лишних объемов в условиях падения спроса и нехватки хранилищ.