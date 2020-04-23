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Отыграли падение: цены на нефть пошли вверх

23.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цены на нефть марок Brent и WTI пошли вверх, частично отыграв падение в начале недели. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: Angus Mordant / Reuters

По состоянию на 08:00 по московскому времени фьючерсный контракт на баррель нефти североевропейской марки Brent с поставкой в июне стоил 22,25 долларов, показав рост на 9,1 процента. Нефть WTI торгуется в пределах 15,7 долларов за баррель, подорожав на 14,5 процентов.

20 апреля стоимость фьючерсного контракта на поставку барреля нефти американской марки WTI впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. Это случилось в последний день торгов данным контрактом. Произошедшее объяснялось стремлением трейдеров избавиться от лишних объемов в условиях падения спроса и нехватки хранилищ.
 
 
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Цены на нефть марок Brent и WTI пошли вверх, частично отыграв падение в начале недели. Об этом свидетельствуют данные торгов.
 
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