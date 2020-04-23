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Сын российского бизнесмена Гуцериева купил белорусский банк

23.04.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: oilexp.ru

99,83% акций государства в «Паритетбанке» выкуплены кипрской компанией Beristore Holdings Limited. Ее основным бенефициаром является российский предприниматель Саид Гуцериев, сообщает Госкомимущества.

Сумма сделки не разглашается.

Саид Гуцериев является сыном известного в Беларуси российского бизнесмена Михаила Гуцериева, входящего в близкое окружение президента Беларуси. Его компания "Славкалий" реализует крупный инвестиционный проект– строительство Нежинского гороно-обогатительного комбината -  ценой 2 млрд долларов.  Объект создается на базе Старобинского месторождения калийных солей. Также нефтяные компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева занимаются поставками нефти в Беларусь. В начале 2020 года, когда крупные российские поставщики приостанавливали  сотрудничество с Беларусью на фоне разногласий между странами, компании группы "Сафмар"  продолжали поставки.

Сын бизнесмена Саид Гуцериев является совладельцем зарегистрированной в Беларуси криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.

«Паритетбанк» был создан в 1991 году, однако это название получил лишь в 2004 году. До этого момента он назывался «Поиск». По данным на 1 января 2020 года, активы банка оценивались Нацбанком в 482,092 млн белорусских рублей. По этому показателю банк занимает 15-е место в рейтинге белорусских банков. 
В 2018 году Паритетбанк дважды подавал заявку на покупку украинской «дочки» российского Сбербанка, однако оба раза получил отказ от Нацбанка Украины.

 
 
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99,83% акций государства в «Паритетбанке» выкуплены кипрской компанией Beristore Holdings Limited. Ее основным бенефициаром является российский предприниматель Саид Гуцериев,...
 
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