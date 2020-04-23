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Сын российского бизнесмена Гуцериева купил белорусский банк
23.04.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: oilexp.ru
99,83% акций государства в «Паритетбанке» выкуплены кипрской компанией Beristore Holdings Limited. Ее основным бенефициаром является российский предприниматель Саид Гуцериев, сообщает Госкомимущества.
Сумма сделки не разглашается.
Саид Гуцериев является сыном известного в Беларуси российского бизнесмена Михаила Гуцериева, входящего в близкое окружение президента Беларуси. Его компания "Славкалий" реализует крупный инвестиционный проект– строительство Нежинского гороно-обогатительного комбината - ценой 2 млрд долларов. Объект
Сын бизнесмена Саид Гуцериев является совладельцем зарегистрированной в Беларуси криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.
«Паритетбанк» был создан в 1991 году, однако это название получил лишь в 2004 году. До этого момента он назывался «Поиск». По данным на 1 января 2020 года, активы банка оценивались Нацбанком в 482,092 млн белорусских рублей. По этому показателю банк занимает 15-е место в рейтинге белорусских банков.
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99,83% акций государства в «Паритетбанке» выкуплены кипрской компанией Beristore Holdings Limited. Ее основным бенефициаром является российский предприниматель Саид Гуцериев,...
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