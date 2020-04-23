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Вода из-под земли: рассказываем, как получается «минералка»

23.04.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы привыкли видеть минеральную воду в бутылках на полках магазинов и не задумываться о том, как из обычного дождя получается полезный продукт. Какой путь проходит вода прежде, чем стать минеральной, и что такого особенного в ее составе? На примере воды «Морочанская» мы решили разобрать, как добывают всем знакомую «минералку» и что ее отличает от обычной питьевой воды.



 

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Сами недра родной земли создали уникальный коктейль из микроэлементов для ежедневного восполнения жизненной силы. «Морочанская» — это не только невероятно мягкий вкус природной воды, но и польза каждый день.

 
 
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На примере воды «Морочанская» мы решили разобрать, как добывают всем знакомую минералку и что ее отличает от обычной питьевой воды. *Партнерский материал
 
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