Вода из-под земли: рассказываем, как получается «минералка»

Источник материала: Tut.by

Мы привыкли видеть минеральную воду в бутылках на полках магазинов и не задумываться о том, как из обычного дождя получается полезный продукт. Какой путь проходит вода прежде, чем стать минеральной, и что такого особенного в ее составе? На примере воды «Морочанская» мы решили разобрать, как добывают всем знакомую «минералку» и что ее отличает от обычной питьевой воды.









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Сами недра родной земли создали уникальный коктейль из микроэлементов для ежедневного восполнения жизненной силы. «Морочанская» — это не только невероятно мягкий вкус природной воды, но и польза каждый день.