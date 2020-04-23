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Вода из-под земли: рассказываем, как получается «минералка»
Источник материала: Tut.by
Мы привыкли видеть минеральную воду в бутылках на полках магазинов и не задумываться о том, как из обычного дождя получается полезный продукт. Какой путь проходит вода прежде, чем стать минеральной, и что такого особенного в ее составе? На примере воды
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На примере воды «Морочанская» мы решили разобрать, как добывают всем знакомую минералку и что ее отличает от обычной питьевой воды. *Партнерский материал
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