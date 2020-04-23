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VOKA бесплатно покажет онлайн-концерты групп AKUTE и «Дрозды»

23.04.2020 11:02 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В прямом эфире на VOKA на этой неделе зрители смогут посмотреть сразу два концерта популярных белорусских музыкантов. 23 апреля заряжать драйвом будет группа «Дрозды», а 25 апреля – AKUTE. Обе трансляции начинаются в 19:00 и бесплатны для всех желающих.

«Дрозды» во главе с бессменным фронтменом Виталием Карпановым за 15 лет деятельности завоевали статус самой веселой поп-группы Беларуси. Ее хиты долгое время занимали лидирующие позиции в различных чартах, а клипы на них задали высокую планку в видеоиндустрии. Во время трансляции на VOKA хорошо знакомые всем песни не дадут усидеть на месте даже в домашней обстановке.

AKUTE называют одной из лучших рок-коллективов страны, а сами музыканты из Могилева – вокалист и гитарист Станислав Мытник, бас-гитарист Роман Жигарев и барабанщица Vicky Fatez – определяют свой стиль как «диско-декаданс» и пишут тексты для всех песен на белорусском языке.Они уже не раз звучали во время трансляций различных фестивалей на VOKA, но субботний концерт будет для зрителей видеосервиса первой специальной сольной программой!

Музыканты обеих групп будут выступать перед пустым залом, но благодаря трансляции увидеть и услышать их прямо из своих домов сможет весь мир: достаточно открыть приложение VOKA или зайти на сайт voka.tv. Авторизация для просмотра не требуется, а после трасляции запись будет доступна в архиве видеосервиса.

 
Теги: Могилев
 
 
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В прямом эфире на VOKA на этой неделе зрители смогут посмотреть сразу два концерта популярных белорусских музыкантов. 23 апреля заряжать драйвом будет группа...
 
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