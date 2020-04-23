Как Россия реструктуризирует Беларуси кредит на строительство АЭС. Уже есть варианты

Источник материала: Виртуальный Брест

Россия согласилась рассмотреть заявку Беларуси о реструктуризации кредита на строительство АЭС в Островце. Стороны подготовили проект протокола о внесении изменений в действующее межправсоглашение двух стран. Однако каким будет его финальный вариант, пока неизвестно.





Фото: Василий Семашко, TUT.BY

По данным Интерфакса, предполагается продление периода использования кредита на 2 года — до конца 2022 года, замена действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Общий финансовый эффект от реструктуризации задолженности Беларуси, по оценке российской стороны, будет сопоставим с единовременным прощением обязательств республики на сумму порядка 600 млн долларов, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированного источника.

В Минэнерго, Минфине и правительстве Беларуси отказались комментировать TUT.BY данную информацию.

Источник в госорганах на условиях анонимности сказал, что «это было предложение российской стороны», Беларусь хотела «более длинный кредит». По его словам, финальные договоренности по условиям сделки должны быть достигнуты во время переговоров руководителей двух стран. «Предварительные параметры были обсуждены по время переговоров президентов и премьеров двух стран», — сказал источник.

14 февраля Александр Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за срыв сроков ввода БелАЭС. По его словам, «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома») должен был в 2018 году ввести в эксплуатацию первый энергоблок, в 2019-м — второй. В Минэнерго Беларуси надеются на запуск первого блока в текущем году.

Поэтому Лукашенко предложил вместо выплаты штрафных санкций снизить процентную ставку по кредиту до «того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%)», и кредит Беларусь «начнет выплачивать не через два года, а через пять».

Ранее Беларусь и Россия также обсуждали продление срока обслуживание российского кредита на строительство АЭС с 25 до 35 лет.

В Минфине России заявили, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

Межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции в Островце в Гродненской области было подписано 25 ноября 2011 года. Оно предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. На эти цели Россия выдала Беларуси экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83 процентных пункта годовых».

По состоянию на 1 апреля 2020 года Беларусь использовала 4,33 млрд долларов средств кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долларов.