Скандинавское предместье хотят построить в Бресте. Объявлены общественные обсуждения

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объектов:





« Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. Калиновой» (территория 1 по генплану);

«Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. Калиновой» (территория 2 по генплану);

«Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. 1-й Вересковой» (территория 3 по генплану);

«Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. 1-й Вересковой» (территория 4 по генплану)»

Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011

№ 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2019 № 256) (далее Положение).

Общественное обсуждение проводится в форме информирования и анализа общественного мнения.

Срок проведения общественного обсуждения с 4 мая 2020 года по 28 мая 2020 года.

Ознакомиться с экспозиционными материалами архитектурно-планировочной концепции объектов можно с 4 до 18 мая 2020 года в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни, в часы: с 8.30 до 17.30, а так же на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.

Презентация архитектурно-планировочной концепции объектов состоится 7 мая 2020 года по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, в 18.00 с участием разработчиков проекта, а так же представителей заинтересованных республиканских органов государственного управления.

Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (224000 г. Брест, ул. Энгельса, 3,

контактный тел. 21-03-65, 21-03-12).

Разработчик архитектурно-планировочной концепции – ООО «БрестКАДпроект» (224030, г. Брест, ул. К. Маркса, офис 72, контактный тел. (8 0162) 53-76-92, +375(29) 700-11-77, +375(29) 643-40-40 e-mail: project@brestcad.com ).

Свои замечания и (или) предложения просим высылать в письменном или электронном виде, с 4 мая по 28 мая 2020 года, с пометкой «Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. Калиновой» (территория 1 по генплану); «Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. Калиновой» (территория 2 по генплану); «Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. 1-й Вересковой» (территория 3 по генплану); «Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. 1-й Вересковой» (территория 4 по генплану)» по адресу: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by .

Замечания и предложения участников общественного обсуждения в соответствии с п. 19 Положения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном Совете, утвержденном решением Брестского горисполкома от 02.04.2019 № 444.

Дата опубликования извещения 23 апреля 2020 г.





Реализацию проекта комплексной блокированной жилой застройки «Скандинавское предместье» планируется осуществить на 4 земельных участках, расположенных в северо-восточной части г. Бреста в районе существующей усадебной застройки вдоль ул. Вересковой, между ул. Калиновой и ул. 10-й Вересковой.





В настоящее время на земельных участках строения отсутствуют.

Целью архитектурно-планировочной концепции является возведение на 4 земельных участках 32 блокированных жилых домов (по 8 блокированных двухквартирных жилых домов, включая 2 дома с объектами розничной торговли и услуг на каждом земельном участке). Концепцией предусматривается 10 типов зданий различной планировки. Каждый дом (таунхаус) «Скандинавского предместья» планируется оборудовать собственным газовым котлом с бойлером. Из каждой квартиры предусматривается возможность выхода на собственный участок площадью от 3 до 6 соток.





В жилом комплексе представлены варианты домов, как со скатной кровлей, так и совмещенной. Отделка фасадов выполнена в едином стиле. В облицовке используется натуральное дерево, плитка под кирпич, декоративные штукатурки с фактурой «камешки» и «под бетон», применена террасная доска.

Квартиры запроектированы общей площадью от 127 до 140 м², с высотой потолков 3 метра. Проектным решением предусмотрены большие витражные окна с видом на внутренний двор.

Предусмотрены навесы и парковки для личных автомобилей владельцев квартир. Дома имеют собственный отдельный технологический проход на придомовую территорию для комфортного ведения хозяйственной деятельности.

Дома ориентированные на пересечения транспортных и пешеходных потоков включают в себя помещения для организации розничной торговли услуг.

Проектным решением предусматривается выполнение целого комплекса мероприятий в части освоения рассматриваемой территории, в том числе:

– прокладка инженерных сетей к блокированным жилым домам;

– устройство общественных детской, спортивной и хозяйственных площадок;

– организация транспортных и пешеходных связей, озеленение свободной от застройки и дорожных покрытий территории;

Решения, принятые в концепции соответствуют регламентам утвержденной градостроительной документации (Генеральному плану г. Бреста, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. №332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2019 г. № 46 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь).





Информация о регламентах использования застройки территории:

Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул.Калиновой» (территория 1 по генплану):

— Площадь озеленения – 0,908 га, площадь покрытия для устройства проездов и парковок, тротуаров – 0,3742 га, площадь под застройку — 0,1900 га.

Коэффициент интенсивности застройки – 0,24;

Общее количество квартир/ количество блокированных жилых домов – 16 квартир/ 8 блокированных жилых домов;

Общее количество парковочных мест – 16 парковочных машино-мест под навесом около каждой квартиры блокированного жилого дома;

Площадь земельного участка – 0,9120 га;

Площадь дополнительно испрашиваемого земельного участка для выполнения работ по благоустройству– 0,5602 га;

Площадь в границах работ – 1,4722 га;

Площадь жилищного фонда – 2429,41 м²/га;

Процент площади под застройку – 12,91 %;

Процент поверхности с твердым покрытием – 25,42 %; Процент озеленения территории – 61,68 %.





Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. Калиновой» (территория 2 по генплану):

— Площадь озеленения – 0,7771 га, площадь покрытия для устройства проездов и парковок, тротуаров – 0,3505 га, площадь под застройку — 0,1889 га.

Коэффициент интенсивности застройки – 0,25;

Общее количество квартир/ количество блокированных жилых домов – 16 квартир/ 8 блокированных жилых домов;

Общее количество парковочных мест – 16 парковочных мест под навесом около каждой квартиры блокированного жилого дома и 6 парковочных машино-мест вдоль ул. Вересковой и ул. Калиновой для объектов розничной торговли и услуг;

Площадь земельного участка – 0,8784 га;

Площадь дополнительно испрашиваемого земельного участка для выполнения работ по благоустройству – 0,4381 га;

Площадь в границах работ – 1,3165 га;

Площадь жилищного фонда – 2507,55 м²/га;

Процент площади под застройку – 14,34 %;

Процент поверхности с твердым покрытием – 26,63 %;

Процент озеленения территории – 59, 09%.

Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. 10-й Вересковой» (территория 3 по генплану):

— Площадь озеленения – 0,7715 га, площадь покрытия для устройства проездов и парковок, тротуаров – 0,3306 га, площадь под застройку — 0,1789 га.

Коэффициент интенсивности застройки – 0,24;

Общее количество квартир/ количество блокированных жилых домов – 16 квартир/ 8 блокированных жилых домов;

Общее количество парковочных мест – 16 парковочных мест под навесом около каждой квартиры блокированного жилого дома и 4 парковочных машино-места вдоль ул. Вересковой для объектов розничной торговли и услуг;

Площадь земельного участка – 0,9046 га;

Площадь дополнительно испрашиваемого земельного участка для выполнения работ по благоустройству – 0,3764 га;

Площадь в границах работ – 1,2810 га;

Площадь жилищного фонда – 2435,76 м²/га;

Процент площади под застройку – 13,96 %;

Процент поверхности с твердым покрытием – 25,81 %;

Процент озеленения территории – 60, 23%.

Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли услуг на пересечении ул. Вересковой и ул. 10-й Вересковой» (территория 4 по генплану):

— Площадь озеленения – 0,7906 га, площадь покрытия для устройства проездов и парковок, тротуаров – 0,3786 га, площадь под застройку — 0,1888 га.

Коэффициент интенсивности застройки – 0,26;

Общее количество квартир/ количество блокированных жилых домов – 16 квартир/ 8 блокированных жилых домов;

Общее количество парковочных мест – 16 парковочных мест под навесом около каждой квартиры блокированного жилого дома;

Площадь земельного участка – 0,8471 га;

Площадь дополнительно испрашиваемого земельного участка для выполнения работ по благоустройству – 0,5109 га;

Площадь в границах работ – 1,3580 га;

Площадь жилищного фонда – 2600,02 м²/га;

Процент площади под застройку – 13,90 %;

Процент поверхности с твердым покрытием – 27,88 %;

Процент озеленения территории – 58, 21%.