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Работа автобусов г. Бреста на Радуницу: расписание и маршруты

23.04.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работа автобусов г. Бреста на Радуницу: расписание и маршруты

25-28 апреля 2020 г. городские автобусные маршруты будут работать по расписаниям выходного дня с выполнением дополнительных рейсов по маршрутам №13 и №21Б:
25, 26, 28 апреля будет увеличено количество рейсов по маршруту №13.
25-28 апреля будет увеличено количество рейсов по маршруту №21Б.
28 апреля 2020 г. будут курсировать маршруты №13Б «м-рн Вулька – кладбище «Плоска» (по ул. Рябиновая, ул. Сябровская, ул Суворова, ул. Волгоградская, ул. Луцкая, ул. 28 июля, ул. Пионерская) и №13В «ЦГБ – Кл. Плоска» (по ул. Стафеева, ул. Гродненская, ул. Орловская, Партизанский проспект, ул. Я.Купалы, ул. Пионерская).

Расписание движения городских автобусных маршрутов №№ 13, 13Б, 13В, 21Б на Радуницу.

МАРШРУТ № 13

«Газоаппарат – кладбище «Плоска»

25,26.04.2020 г.

Газоаппарат 8:16 8:45 9:16 9:46 10:00 10:14 10:52 11:05 11:21 12:05 12:40 13:13 13:42 14:00 14:20 14:55 15:10 15:20 16:15 16:46

Кл. «Плоска» 8:44 9:15 9:44 10:16 10:30 10:50 11:23 11:35 11:49 12:35 13:10 13:44 14:12 14:30 14:48 15:25 15:40 15:52 16:49 17:13

27.04.2020 г.

Газоаппарат 8:16 9:16 10:14 11:21 13:13 14:20 15:20 16:46

Кл. «Плоска» 8:44 9:44 10:50 11:49 13:44 14:48 15:52 17:13

28.04.2020 г.

Газоаппарат 8:16 9:05 9:22 9:35 9:45 9:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:47 10:54 11:05 11:15 11:30 11:40 11:50 11:58 12:08 12:20 12:43 12:55 13:10 13:25 13:40 13:56 14:10 14:30 14:40 14:55 15:11 15:25 15:42 15:50 16:05 16:19 16:33 16:48

Кл. «Плоска» 8:48 9:33 9:50 10:03 10:15 10:28 10:37 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:05 12:15 12:26 12:31 12:44 12:57 13:18 13:31 13:46 14:00 14:09 14:32 14:46 15:04 15:10 15:25 15:41 15:56 16:15 16:21 16:35 16:49 17:03 17:17

МАРШРУТ № 13Б

«м-рн Вулька – кладбище «Плоска»

(по ул. Рябиновая, ул. Сябровская, ул Суворова, ул. Волгоградская, ул. Луцкая, ул. 28 июля, ул. Пионерская)

Только 28.04.2020 г.

м-рн Вулька 8:40 9:16 10:25 11:00 13:02 13:50 14:50 15:35

Кл. «Плоска» 9:29 10:05 11:14 11:49 13:51 14:40 15:38 16:23

МАРШРУТ № 13В

«ЦГБ – Кл. Плоска»

(по ул. Стафеева, ул. Гродненская, ул. Орловская, Партизанский проспект, ул. Я.Купалы, ул. Пионерская)

Только 28.04.2020 г.

ЦГБ 8:25 9:14 10:05 10:57 11:50 13:30 14:20 15:10 16:00

Кл. «Плоска» 9:12 10:01 10:53 11:44 12:38 14:17 15:06 15:56 16:46

МАРШРУТ № 21 «Б»

«Завод «Газоаппарат» – Кладбище «Северное»

25-27.04.2020 г.

Газоаппарат 9:15 10:07 10:50 11:14 11:32 12:31 12:50 13:32 14:00 14:50 15:19 16:40

Кладбище «Северное» 9:52 10:45 11:27 11:52 12:10 13:08 13:30 14:10 14:38 15:27 16:00 17:16

28.04.2020 г.

Газоаппарат 8:15 8:55 9:15 9:40 10:07 10:20 10:35 10:50 11:05 11:14 11:32 11:44 12:00 12:31 12:50 13:05 13:20 13:32 14:00 14:20 14:38 14:50 15:19 15:40 16:20 16:40 17:00

Кладбище «Северное» 8:55 9:35 9:52 10:20 10:45 11:00 11:15 11:27 11:45 11:52 12:10 12:25 12:40 13:08 13:30 13:44 13:58 14:10 14:38 15:00 15:18 15:27 16:00 16:20 16:58 17:16 17:40

 
 
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   25-28 апреля 2020 г. городские автобусные маршруты будут работать по расписаниям выходного дня с выполнением дополнительных рейсов по маршрутам №13 и №21Б: 25, 26, 28...
 
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