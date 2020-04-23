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23 апреля в Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы

23.04.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Без непосредственного контакта, но с личным отношением. 23 апреля по всей стране пройдут профсоюзные правовые приемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 апреля в Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы

В этом месяце они состоятся без выезда в регионы. Консультировать будут по телефонам Федерации профсоюзов Беларуси, а также городских или районных организаций.

23 апреля в Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы

Квалифицированную правовую помощь гражданам окажут более сотни юристов ФПБ. Они проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. К слову, в 2019 году профсоюзными юристами на приемах были приняты более 4 000 человек. По требованию правовых инспекторов труда и представителей профсоюзов работникам возвращено более 2,5 млн рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.

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Новости Беларуси. Без непосредственного контакта, но с личным отношением. 23 апреля по всей стране пройдут профсоюзные правовые приемы, сообщили в программе...
 
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