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Маргелов: В Беларуси будет много безработных

23.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси многие предприниматели пока думают, закрывать свой бизнес или нет. Но, похоже, государство не оставляет им выбора.

Маргелов: В Беларуси будет много безработных
«Пока люди еще не уходят из бизнеса, есть понимание, что многим придется закрыться. Около половины поставщиков, которых мы пытались заказать сегодня, отказались от отправки. Они ждут объяснений от правительства, которое запретило повышение цен и не учло реальных затрат», - говорит сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

По его словам, наибольшие потери сейчас несут гостиницы, развлечения, общественное питание и санаторно-курортный бизнес, передает Радио «Свобода».

«Эти сферы уже упали. Неделю назад в Минске уже было закрыто 15 гостиниц для консервации, там сидела только охрана, снизили энергопотребление до нуля. Но большое количество предприятий последует, так как границы закрыты: экспорт и импорт невозможны. Большие проблемы также в перевозчиках и логистике. Вся сфера обслуживания связана с обслуживанием», — рассказывает Маргелов.

По его прогнозам, это только начало. Беларуси понадобится два года, чтобы оправиться от эпидемии. Но тогда мировая экономика будет другой. По словам Маргелова, сейчас важно предвидеть движение мировой экономики.

«У нас будет много безработных, мы должны подумать, где их разместить», — считает он.

Как отметил Анатолий Шумченко, председатель республиканского объединения «Перспектива», сейчас многие предприниматели сокращают аренду, перевозят товары на склады, чтобы дождаться пандемии.

«Прямая потеря для каждого предпринимателя составляет около 600 долларов на человека. Что касается резервов, то 50% из них уже исчерпаны, а второй половине нечем будет платить за аренду уже в середине мая. Основная масса придет в катастрофическое состояние в мае. Начнется кризис неплатежей, и никто не может ожидать поддержки», — говорит Шумченко.

По его словам, многие частные арендодатели снижают цены, но это не позволяет экономить. На этом фоне неясно, будет ли какая-либо поддержка со стороны государства и в какой степени.


95% прибыли — столько, по оценкам бизнес-союзов, может потерять сфера туризма. Некоторые туристические агентства уже получили жалобы от клиентов, и они скоро начнут судиться, рассказала председатель Ассоциации туристических организаций Елена Кудлакова.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси многие предприниматели пока думают, закрывать свой бизнес или нет. Но, похоже, государство не оставляет им выбора.
 
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