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62 победителя соревнований за 2019 год занесут на Республиканскую доску Почёта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Республиканскую доску Почета занесут 62 победителя соревнований за 2019 год. Номинации самые разные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это своего рода общественное признание труда людей и коллективов предприятий, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.
Указ Президента определяет и регионы, которые удостоились чести занесения на доску почета. В их числе 12 административно-территориальных единиц. Это Минская область, Минск и Брестская область. Среди районов – Сморгонский, Мозырский, Каменецкий, Могилевский и Минский. В списке также Новополоцк и столичные Первомайский и Центральный районы.
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Новости Беларуси. На Республиканскую доску Почета занесут 62 победителя соревнований за 2019 год. Номинации самые разные, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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