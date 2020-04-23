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«Мой прадедушка воевал в партизанах». Витебские десантники запустили марафон памяти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Марафон памяти с хэштегом «горжусь». В 103-й воздушно-десантной бригаде в Витебске запустили уникальный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это часть общенациональной акции «Беларусь помнит». Гвардейцы собирают историю своих героев, прабабушек и прадедушек. И делятся с сослуживцами самыми интересными фактами из военного прошлого родных партизан, подпольщиков, участников войны, узников концлагерей.
Евгений Алестров, гвардеец 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Евгений Милоданович, гвардеец 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Место, где встречаются прошлое и будущее, – музей боевой славы бригады. Символична здесь даже форма: современная – на бойцах, периода Великой Отечественной – на экскурсоводах. Из мелочей и складывается история, подчеркивают в части.
Александр Пастернак, старший офицер отделения идеологической работы 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Результатом проекта «Горжусь» станет своеобразная база данных. В год 75-летия Великой Победы она объединит даты, имена и подвиги белорусских героев.
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Новости Беларуси. Марафон памяти с хэштегом «горжусь». В 103-й воздушно-десантной бригаде в Витебске запустили уникальный проект, сообщили в программе Новости «24...
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