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Лобовое столкновение ВАЗ и Renault в Брестском районе: погиб один человек, пострадали трое

23.04.2020 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. При лобовом ДТП в Брестском районе погиб человек.

По информации МВД, авария произошла утром 23 апреля. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Renault. За его рулем находился 22-летний житель Брестского района.

Лобовое столкновение ВАЗ и Renault в Брестском районе: погиб один человек, пострадали трое
Фото: МВД  

В результате аварии 25-летний водитель ВАЗ погиб на месте. Водитель второго автомобиля и двое пассажиров, которым 24 и 32 года, были госпитализированы с травмами.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также спасатели и эксперты.  

В середине апреля в Жабинковском районе Hyundai врезался в дерево, погибли водитель и пассажир (читать далее).     

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Новости Беларуси. При лобовом ДТП в Брестском районе погиб человек. По информации МВД, авария произошла утром 23 апреля. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную...
 
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