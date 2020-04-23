|
Лобовое столкновение ВАЗ и Renault в Брестском районе: погиб один человек, пострадали трое
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. При лобовом ДТП в Брестском районе погиб человек.
По
В результате аварии 25-летний водитель ВАЗ погиб на месте. Водитель второго автомобиля и двое пассажиров, которым 24 и 32 года, были госпитализированы с травмами.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также спасатели и эксперты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. При лобовом ДТП в Брестском районе погиб человек. По информации МВД, авария произошла утром 23 апреля. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)