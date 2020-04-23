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Беларусь установила тариф на транспортировку нефти для реверсных поставок из Польши

23.04.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.21.by

Тема организации реверсных поставок нефти с территории Польши активно обсуждалась в начале года, когда крупные российские поставщики остановили поставки в Беларусь.

На фоне нефтяного спора с Россией Лукашенко заявил о возможности реверсных поставок нефти из Польши по нефтепроводу «Дружба». Поскольку по территории Беларуси из России в Польшу идут три трубы нефтепровода, планировалось использовать одну из ниток для реверса. Предполагалось, что таким образом Беларусь сможет получать американскую или саудовскую нефть.

До практической реализации этого плана дело пока не дошло, хотя польский оператор «Дружбы» компания PERN выразила готовность к подготовке таких поставок.  Беларусь в начале года использовала другие альтернативные источники и закрыла часть своих потребностей в «альтернативной» нефти за счет поставок через Клайпеду, а также по трубопроводу Одесса-Броды. К весне удалось достичь договоренностей и с российскими поставщиками.

Тем не менее, МАРТ принял постановление, в котором утвердил тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Адамова Застава – Мозырь – открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Он составит 8,58 рубля за тонну нефти нетто без НДС.

 
 
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Тема организации реверсных поставок нефти с территории Польши активно обсуждалась в начале года, когда крупные российские поставщики остановили поставки в...
 
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