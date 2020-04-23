ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Доллары исчезли после застолья в Старых Дорогах

23.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Гостеприимность обернулась для жителя Старых Дорог потерей кругленькой суммы денег: к нему на огонек заглянула знакомая дама с приятелем. После этого хозяин дома недосчитался свыше 1000 долларов.

— Во время застолья хозяин опрометчиво похвастался гостям, что недавно продал дом, показав гостям зеленые купюры. Приятель гостьи сразу же решил их присвоить себе. После того, как гости ушли, хозяин не сразу сообразил, что деньги исчезли. А когда понял, сразу вызвал милицию, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники Стародорожского РОВД быстро вышли на след гостя. 22-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, отпираться не стал. Он признался, что часть денег потратил на инструмент и другие вещи.

Действиям задержанного стародорожца будет дана правовая оценка.

Доллары исчезли после застолья в Старых Дорогах

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостеприимность обернулась для жителя Старых Дорог потерей кругленькой суммы денег: к нему на огонек заглянула знакомая дама с приятелем. После этого хозяин дома...
 
Новости дня
Новости разные
 
62 победителя соревнований за 2019 год занесут на Республиканскую доску Почёта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика