Доллары исчезли после застолья в Старых Дорогах

Источник материала: Слуцк Город

Гостеприимность обернулась для жителя Старых Дорог потерей кругленькой суммы денег: к нему на огонек заглянула знакомая дама с приятелем. После этого хозяин дома недосчитался свыше 1000 долларов.

— Во время застолья хозяин опрометчиво похвастался гостям, что недавно продал дом, показав гостям зеленые купюры. Приятель гостьи сразу же решил их присвоить себе. После того, как гости ушли, хозяин не сразу сообразил, что деньги исчезли. А когда понял, сразу вызвал милицию, — сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники Стародорожского РОВД быстро вышли на след гостя. 22-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, отпираться не стал. Он признался, что часть денег потратил на инструмент и другие вещи.

Действиям задержанного стародорожца будет дана правовая оценка.



