Знаменитый хоккейный тренер Крикунов назвал самый счастливый момент в карьере

Источник материала: Tut.by

Знаменитый российский хоккейный тренер Владимир Крикунов, которому сегодня исполнилось 70 лет и который возглавлял сборную Беларуси в 2001—2003 и 2014 годах, рассказал в интервью «Спорт-Экспресс» о самом памятном моменте в своей карьере.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Владимир Васильевич, предлагаю выбрать самый счастливый момент в вашей карьере — и игровой, и тренерской. Один-единственный. При этом загадаю для себя, что вы назовете.

— Олимпиаду 2002 года, четвертьфинал Швеция — Беларусь, победный гол Владимира Копатя .

— Так и думал! С нетерпением жду рассказа, как белорусское «чудо на льду» в Солт-Лейк-Сити, шокировавшее тогда весь хоккейный мир, оказалось возможно. Белорусы же в том году даже на ЧМ не в элитном дивизионе играли!

— Да, как раз после Олимпиады на чемпионате мира и вернулись в группу А. А перед Солт-Лейк-Сити мы в Минске тренировались по ночам. Подстраивались под время в Юте — с Беларусью 12 часов разницы. В полночь была первая тренировка, в шесть утра — вторая. Ресторан под нас работал. После этого приехали в Америку, и у нас не было никакой акклиматизации!

А дело в том, что времени на раскачку в Солт-Лейк-Сити у нас не было вообще — надо было играть предварительный турнир и пробиваться в финальный. Там было две группы по четыре команды, и выходили только первые места. Мы приехали — и из-за такой подготовки были отлично готовы к первому же матчу, в котором обыграли Украину, а во втором — Францию. В итоге оказались выше и их, и Швейцарии.

Ребята в основном играли в разных клубах российской Суперлиги, вратарь Андрей Мезин — в Германии, из НХЛ был один Руслан Салей. Да, все три матча группового турнира проиграли, но в плей-офф выходили все, и за счет большого количества матчей, в том числе этой квалификации, сыгрались и сплотились.

К шведам готовились, посмотрели их. И обнаружили, что в атаку они — причем все звенья — ходят по одному флангу гораздо чаще, чем по другому. Постарались это закрыть. Хотя команда у Швеции тогда была очень сильная — Лидстрем, Сундин, Альфредссон… Они на предварительном этапе обыграли Канаду — 5:2, выиграли все три матча, и все говорили — вот они, олимпийские чемпионы без вариантов. Естественно, все энхаэловцы.

Мы настроились — ну и Мезин, конечно, отработал. 44 броска в створ! А ребята у нас в основном были те, которых я взял в команду, еще когда пришел в Минск работать (Крикунов возглавлял «Динамо» с 1985 по 1991 годы). Все они были очень опытные, в конце карьер. Проверенные, битые — как из той пословицы, что за одного битого двух небитых дают.



Фото с сайта ay.by

— Защитник Копать же очень издалека бросал по воротам Томми Сало. И в воротах у «Тре Крунур» не абы кто стоял.

— Да это был даже не бросок! Копать выходил из своей зоны, ему отдали пас. Швед бежал его атаковать, и он взял да ковырнул шайбу навесом, чтобы не ошибиться. Не знаю, о чем Сало думал в этот момент. Счет к тому времени шведы сравняли, до конца основного времени оставалась ерунда — почти две минуты.

Шайба попала вратарю в ловушку, от нее — в голову, от головы — в плечо, и после этого по спине скатилась в ворота. Просто чудо какое-то! Рене Фазель после игры зашел к нам в раздевалку и сказал: «Вот такими играми хоккей и хорош. Что-то невероятное!» — сказал Крикунов.