Фестиваль документальных фильмов в Минске открыл прием заявок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

75-летие Победы в Великой Отечественной – такой в этом году будет главная тема фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.doc», передает телеканал «МИР 24».

Фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября в Минске и Смоленске. Отправить сценарную заявку можно до 12 мая. В этом году организаторы добавят несколько новых номинаций, в том числе специальный приз председателя жюри.

«В сегодняшний день документальное кино гораздо интереснее, чем художественное. Потому что оно держится на документе. А время – великий драматург. Мы являемся свидетелями таких событий глобальных, про которые тысячелетия, дай Бог, существования человечества будут говорить: а как это было?», – сказал председатель Постоянной комиссии по правам человека Национального собрания Беларуси Геннадий Давыдько.