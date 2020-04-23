Люди бьют друг друга удаленно на карантине. Это смешно и странно

Источник материала: Tut.by

Студенты французского Univers Cascades Campus, который занимается обучением каскадеров, не скучают на вынужденном карантине. Они запустили очень смешной и необычный челлендж, который вряд ли смогут повторить неподготовленные люди. Суть — драка нескольких человек, которая происходит «на удаленке». Выглядит очень смешно и необычно — тут и падения с лестницы, и сломанные столы и даже удары детьми. Смотрите сами: