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Беларусь не станет отказываться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать с учетом ситуации – Лукашенко

23.04.2020 11:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь не станет отказываться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать с учетом ситуации – Лукашенко

Беларусь не станет отказываться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать соответственно ситуации. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что рекомендации ВОЗ нужно изучить, при этом действовать нужно в комплексе с опытом.

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Беларусь не станет отказываться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать соответственно ситуации. Об этом в четверг, 23 апреля,...
 
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