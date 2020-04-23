Беларусь не станет отказываться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать с учетом ситуации – Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Беларусь не станет отказываться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать соответственно ситуации. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что рекомендации ВОЗ нужно изучить, при этом действовать нужно в комплексе с опытом.

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