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Стрим презентации новых специальностей 25 апреля состоится на факультете математики и естествознания МГУ имени А.А. Кулешова

23.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В этом году факультет набирает студентов на две новые для себя специальности: «Медико-биологическое дело» и «Программное обеспечение информационных технологий». Обе специальности востребованы на рынке труда и предусматривают обучение, которое основывается на современных образовательных технологиях и последних разработках в сфере IT, экологии и естественнонаучных знаний. В университете эти специальности уже называют своими новыми горизонтами и новыми возможностями.

Однако, каким на практике окажется обучение? Какие преимущества получат будущие специалисты, выпускники факультета? На эти и другие вопросы предстоит ответить в ходе стрима с участием декана факультета Натальи Владимировны Сакович, а также ведущих преподавателей, студентов. Онлайн трансляция начнётся в 11:00 на официальной странице ФМЕ ВКонтакте. Задавать вопросы можно будет в комментариях под видео. Кстати, вопросы могут касаться и других специальностей факультета, особенностей нынешней вступительной кампании и т.д. «Если вы твёрдо решили связать судьбу с факультетом математики и естествознания и у вас есть вопросы, – задавайте их, и, мы обещаем, ответим на каждый», – отмечает декан ФМЕ Наталья Сакович. Для тех, у кого созрел вопрос уже сегодня, факультет оставил адрес электронной почты деканата: sakovich_nv@msu.by. Все вопросы будут озвучены во время стрима.

 
 
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В этом году факультет набирает студентов на две новые для себя специальности: «Медико-биологическое дело» и «Программное обеспечение информационных...
 
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