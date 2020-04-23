Стрим презентации новых специальностей 25 апреля состоится на факультете математики и естествознания МГУ имени А.А. Кулешова

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В этом году факультет набирает студентов на две новые для себя специальности: «Медико-биологическое дело» и «Программное обеспечение информационных технологий». Обе специальности востребованы на рынке труда и предусматривают обучение, которое основывается на современных образовательных технологиях и последних разработках в сфере IT, экологии и естественнонаучных знаний. В университете эти специальности уже называют своими новыми горизонтами и новыми возможностями.