Стрим презентации новых специальностей 25 апреля состоится на факультете математики и естествознания МГУ имени А.А. Кулешова

В этом году факультет набирает студентов на две новые для себя специальности: «Медико-биологическое дело» и «Программное обеспечение информационных технологий». Обе специальности востребованы на рынке труда и предусматривают обучение, которое основывается на современных образовательных технологиях и последних разработках в сфере IT, экологии и естественнонаучных знаний. В университете эти специальности уже называют своими новыми горизонтами и новыми возможностями.
Однако, каким на практике окажется обучение? Какие преимущества получат будущие специалисты, выпускники факультета? На эти и другие вопросы предстоит ответить в ходе стрима с участием декана факультета Натальи Владимировны Сакович, а также ведущих преподавателей, студентов. Онлайн трансляция начнётся в 11:00 на