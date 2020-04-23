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В Минске обновили Республиканскую доску почета
Источник материала: ОНТ
Весомый вклад в социально-экономическое развитие страны! Республиканская доска почета обновляется – в число лучших по итогам 2019 года вошли 62 победителя.
Галерею пополнили города, районы, а также предприятия всех форм собственности. От строительства, сельского и рыбного хозяйства – до сферы услуг. Преуспели в достижениях Минская область, Минск и Брестская область. А среди районов – Сморгонский, Мозырский, Каменецкий, Могилевский. Новые пункты на доске почёта появляются ежегодно, в преддверии Праздника Труда.
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Весомый вклад в социально-экономическое развитие страны! Республиканская доска почета обновляется – в число лучших по итогам 2019 года вошли 62 победителя. Галерею...
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