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Как не стать жертвой «электрического пожара»

23.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Электричество и электроприборы прочно вошли в современную жизнь.

С каждым днем увеличивается ассортимент электроприборов, устройств и машин, без которых уже немыслим быт современного жителя. Это электрические утюги, плитки, рефлекторы, камины, радиаторы, полотеры, стиральные машины, холодильники, электрические дрели и другие электроприборы. Правда, часто люди пренебрегают правилами пользования этими продуктами цивилизации.

Так случилось 20 февраля и в Дзержинском районе. В МЧС поступил звонок о загорании жилого дома в деревне Нарейки по улице Центральной. Около шести часов вечера горел одноэтажный деревянный дом. Возможной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В результате, огнем уничтожено имущество, повреждены стены и потолок дома.





Неправильная эксплуатация электронагревательных приборов, короткое замыкание, нагрев контактных соединений, нагрузка на электросети и использование обогревателей изготовленных кустарным способом зачастую становятся причинами пожаров, как в жилых домах, так и на производственных объектах. Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать требования безопасности при работе с электробытовыми приборами.

Чтобы не стать жертвой очередного «электрического пожара», помните:

— перед использованием электроприборов необходимо внимательно изучить инструкцию по их эксплуатации;

— не используйте электрообогреватели для сушки белья и обуви;

— не используйте самодельные электрообогреватели;

–– не следует подключать более двух электроприборов к одному источнику питания;

— не допускайте попадания посторонних предметов на открытые спирали электрокаминов и сушить на них вещи;

— ни в коем случае не оставляйте их без присмотра, если они включены в сеть, за исключением электрооборудования, для которого это допустимо согласно техническим нормам.

И помните, что допускается эксплуатация только исправных электронагревательных приборов, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с сопроводительной документацией на них.


 
 
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Электричество и электроприборы прочно вошли в современную жизнь.
 
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