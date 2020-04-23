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Минздрав просит людей оставаться дома на большие выходные
Источник материала: ОНТ
Минздрав просит людей на большие выходные остаться дома. Об этом заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».
По словам специалиста, это необходимо для того, чтобы в последующем не получить роста заболеваемости.
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Минздрав просит людей на большие выходные остаться дома. Об этом заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси...
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