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Продлен третий этап репетиционного тестирования

23.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Третий этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц.

Как сообщает телеграм-канал Министерства образования Республики Беларусь, третий этап репетиционного тестирования продлен до 24 мая.

Чтобы удовлетворить спрос абитуриентов на репетиционное тестирование и чтобы при этом у пунктов их проведения была возможность оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить все необходимые рекомендации, третий этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц (по 24 мая включительно).

Подробнее на сайте Республиканского института контроля знаний


 
 
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Третий этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц.
 
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