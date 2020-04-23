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Двойное ДТП в Минске: МАЗ врезался в Peugeot, который отбросило на Renault
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске грузовик спровоцировал ДТП.
По
Никто не пострадал.
На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
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Новости Беларуси. В Минске грузовик спровоцировал ДТП. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 51-летний водитель МАЗ ехал по улице Селицкого в направлении...
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