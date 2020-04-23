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Двойное ДТП в Минске: МАЗ врезался в Peugeot, который отбросило на Renault

23.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске грузовик спровоцировал ДТП.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 51-летний водитель МАЗ ехал по улице Селицкого в направлении Партизанского проспекта. Из-за неправильно выбранной скорости движения произошло столкновение со стоящей Peugeot. Автомобиль от удара отбросило на встречную полосу, где случилось столкновение со стоящим Renault. 

Двойное ДТП в Минске: МАЗ врезался в Peugeot, который отбросило на Renault
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Никто не пострадал.   

На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.   

В начале апреля на Дзержинского Citroen врезался в стоявший перед светофором Volkswagen (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске грузовик спровоцировал ДТП.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 51-летний водитель МАЗ ехал по улице Селицкого в направлении...
 
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