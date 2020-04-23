Двойное ДТП в Минске: МАЗ врезался в Peugeot, который отбросило на Renault

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске грузовик спровоцировал ДТП.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 51-летний водитель МАЗ ехал по улице Селицкого в направлении Партизанского проспекта. Из-за неправильно выбранной скорости движения произошло столкновение со стоящей Peugeot. Автомобиль от удара отбросило на встречную полосу, где случилось столкновение со стоящим Renault.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.