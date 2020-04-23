Мощность дозы гамма-излучения на территории Брестской области находится в пределах колебаний естественного гамма-фона

Источник материала: Виртуальный Брест

Прошло 34 года после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В результате аварии на атомной станции радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Республики Беларусь, на которой проживало более 15% населения. В Брестской области значительному загрязнению подверглись территории Столинского, Лунинецкого, Пинского и Дрогичинского районов, общей площадью 4,6 тыс. км2 или 14% площади территории области. Частичному загрязнению с меньшим уровнем плотности радионуклидов в почве подверглись отдельные территории Барановичского, Берёзовского, Ивановского районов. К зонам радиоактивного загрязнения было отнесено 167 населенных пунктов.





За период с 1986 года по настоящее время в результате проведения широкомасштабных мероприятий в соответствии с Государственными программами по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также с естественным распадом радионуклидов, площадь загрязненной радионуклидами территории области уменьшилась более чем в два раза, что составляло 5,9% территории области.

В настоящее время в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.01.2016 №9 «Об утверждении перечня населённых пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения», на территории Брестской области к таким зонам отнесено 104 населенных пункта, в том числе к зоне с правом на отселение – 5 населенных пунктов Столинского района, к зоне проживания с периодическим радиационным контролем 99 населенных пунктов: Столинский (42), Лунинецкий (45), Пинский (7), Дрогичинский (5) районы. На данных территориях проживает более 102 тысяч человек.

В рамках ранее принятых Государственных программ и действующей в настоящее время Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, продолжают осуществляться мероприятия по социально-экономическому развитию пострадавших регионов, по радиационной защите и адресному применению защитных мер в сельскохозяйственном производстве, по социальной защите, оказанию квалифицированной медицинской помощи, санаторно-курортному лечению и оздоровлению пострадавшего населения.

Ежегодно на постоянной основе лабораториями санитарно-эпидемиологической службы Брестской области осуществляется радиометрический контроль пищевых продуктов, питьевой воды и объектов внешней среды.

Также, в период массового сбора даров леса, совместно с Брестским государственным производственным лесохозяйственным объединением осуществляется работа по исследованию данной продукции.

В 2019 году исследовано 6472 пробы пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90, в том числе 3780 проб из общественного сектора и 2692 пробы из личных подсобных хозяйств.

В общественном секторе и в личных подсобных хозяйствах все пробы соответствовали требованиям Республиканских допустимых уровней, что свидетельствует об эффективности проводимых защитных мероприятий, стабилизации уровней содержания радионуклидов во внешней среде, в производимой пищевой продукции.

Несоответствие требованиям Гигиенического норматива 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)» по содержанию радионуклидов цезия-137 выявлено в 57 пробах (47 проб грибов, 10 проб лесных ягод), исследованных от населения.

В настоящее время дары леса, загрязнённые радионуклидами, являются основным источником их поступления в организм человека. Такие находки регистрируются в лесах, расположенных на загрязнённых радионуклидами территориях Лунинецкого, Столинского, Пинского районов, периодически – на территориях Ивановского, Дрогичинского районов.

Исследовано 2190 проб воды, в том числе из централизованных источников водоснабжения 1509, из децентрализованных (колодцы) – 681 проба. Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

С целью контроля доз внутреннего облучения граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, ежегодно проводится обследование населения на спектрометрах излучения человека. В 2019 году на СИЧ-установках обследовано 27593 человека. Случаев превышения доз внутреннего облучения населения не установлено.

Благодаря проводимой разъяснительной, информационной работе, проведению профилактических и оздоровительных мероприятий, превышений допустимых уровней доз внутреннего облучения не выявлено.

В то же время, несмотря на проводимые профилактические мероприятия, отдельные граждане периодически собирают на заведомо загрязнённых радионуклидами территориях дары леса для собственного потребления, что в последующем может привести к повышенному накоплению радионуклидов в организме человека.

Убедительно рекомендуем гражданам в обязательном порядке проводить радиометрический контроль пищевых продуктов в специализированных лабораториях, уточнять у продавцов на рынках наличие документов, подтверждающих безопасность даров леса, не покупать данную продукцию в неустановленных для торговли местах и на автотрассах.

Исследования пищевых продуктов, используемых для личного потребления, можно сделать бесплатно при обращении в территориальные центры гигиены и эпидемиологии.

Кроме этого, учреждениями государственного санитарного надзора проводится постоянный радиационный мониторинг естественного гамма-фона в контрольных точках на каждой административной территории, радиационный контроль земельных участков, отводимых для строительства жилых домов, объектов общественного и производственного назначения, при приёмке объектов в эксплуатацию, действующих объектов и территорий жилого, производственного и гражданского назначения, природных объектов внешней среды.

В настоящее время мощность дозы гамма-излучения на территории Брестской области находится в пределах колебаний естественного гамма-фона на территории Республики Беларусь.

Все вышеперечисленные мероприятия по радиационному контролю проводятся системно на протяжении длительного времени. Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Брестской области будет продолжена.

Заведующий отделением

радиационной гигиены В.В.Гиндюк