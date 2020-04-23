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Горецкие налоговики – о правилах автомобильных перевозок

23.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

О требованиях законодательства, предъявляемых к осуществлению деятельности в сфере перевозки пассажиров автомобилями-такси

1. Государственная регистрация субъектов хозяйствования
До начала осуществления деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров на возмездной основе физическому лицу необходимо зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности (индивидуального предпринимателя или юридического лица).
Ответственность за совершение осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) и влечет наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100 % суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

2. Условия начала осуществления деятельности
До начала осуществления деятельности по выполнению автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси автомобильный перевозчик обязан в письменной или электронной форме уведомить местный исполнительный и распорядительный орган либо оператора такси в случае его определения местным исполнительным и распорядительным органом о дате начала осуществления такой деятельности с указанием способа организации и управления технологическим процессом выполнения им автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси, а при прекращении осуществления такой деятельности не позднее 10 дней со дня прекращения – о дате ее прекращения.
Для выполнения перевозок пассажиров автомобилями-такси автомобильному перевозчику необходимо заключить с диспетчером такси договор об оказании услуг диспетчера такси либо самостоятельно обеспечить организацию и управление технологическим процессом выполнения им автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси, в том числе с использованием электронных информационных систем (далее – ЭИС).
Автомобильные перевозчики, самостоятельно выполняющие прием и передачу заказов на выполнение перевозок автомобилями-такси при помощи средств электросвязи и глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе посредством ЭИС обязаны представлять до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси в виде электронного документа в соответствующие инспекции Министерства по налогам и сборам по областям и г.Минску.

3. Уплата налогов
При осуществлении деятельности по перевозке пассажиров автомобилями-такси субъекты хозяйствования обязаны стать на налоговый учет, обеспечивать полноту отражения полученной выручки в налоговых декларациях, уплачивать налоги в соответствии с выбранным режимом налогообложения.
Юридические лица могут применять общеустановленный порядок налогообложения либо упрощенную систему налогообложения. Индивидуальные предприниматели вправе применять общеустановленный порядок налогообложения, предусматривающий уплату подоходного налога с физических лиц, упрощенную систему налогообложения, либо уплачивать единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
Ответственность за неуплату или неполную уплату плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога, сбора (пошлины) предусмотрена частью 1 статьи 13.6 КоАП и влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере 40% от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее 2 базовых величин, а на юридическое лицо – в размере 40% от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее 10 базовых величин.
При привлечении субъектом хозяйствования к осуществлению предпринимательской деятельности наемных лиц выплата заработной платы должна быть подтверждена документально (отражена в учете) с обязательным исчислением, удержанием и перечислением в бюджет подоходного налога с физических лиц и других обязательных платежей (взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь).
Ответственность за отсутствие у налогового агента (нанимателя) учета начисленных или выплаченных (выданных в натуральной форме) плательщику (наемному лицу) доходов либо неотражение (неполное отражение) налоговым агентом в учете выплаченных (выданных в натуральной форме) доходов, повлекшие за собой доначисление сумм налогов, сборов (пошлин), в том числе совершенные должностным лицом юридического лица, предусмотрена частью 1 статьи 13.5 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от 1 до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 2 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо – от 5 до 100 базовых величин.

4. Порядок использования кассового оборудования
Автомобиль-такси должен быть оборудован кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром: прошедшим метрологический контроль в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений; включенным в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь (далее – Государственный реестр), с указателем режимов использования автомобиля-такси. Не допускается использование кассового аппарата в случаях, если модель (модификация) используемого кассового аппарата не соответствует сфере применения, указанной в Государственном реестре. Модели кассовых суммирующих аппаратов, совмещенных с таксометром, включены в раздел 3 Государственного реестра «КСА, СОВМЕЩЕННЫЕ С ТАКСОМЕТРАМИ», в котором указана сфера применения – «Услуги автомобильного транспорта по перевозке пассажиров автомобилями-такси»; с установленным средством контроля налоговых органов (далее – СКНО). До начала использования кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, субъекту хозяйствования необходимо заключить с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие СКНО и только после установки в кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром, СКНО, данное кассовое оборудование можно использовать для приема наличных денежных средств и (или) денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек с использованием платежного терминала.

5. Установка и использование платежных терминалов
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки автомобилями-такси обязаны установить и использовать платежные терминалы, обеспечивающие в том числе прием к оплате банковских платежных карточек международных платежных систем Visa и MasterCard, внутренней платежной системы «БЕЛКАРТ», эмиссию которых осуществляют банки Республики Беларусь. До начала осуществление деятельности субъект хозяйствования должен установить платежный терминал, для чего необходимо подать в банк-эквайер заявку на установку платежного терминала.
Справочно. Индивидуальные предприниматели вправе осуществлять деятельность без установки и использования платежных терминалов в автомобилях-такси при наличии документа, подтверждающего прием банком-эквайером заявки на установку платежного терминала, в течение двух месяцев с момента начала осуществления деятельности.

6. Порядок приема денежных средств при использовании электронной информационной системы
При выполнении перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанными только с использованием ЭИС, предусматривающей безналичный порядок оплаты, оборудование автомобилей-такси такого автомобильного перевозчика кассовыми суммирующими аппаратами, совмещенными с таксометром, не требуется.
Если посредством ЭИС осуществляется заказ автомобильной перевозки пассажира и оплата за нее производится наличными денежными средствами, то такая перевозка пассажира рассматривается как перевозка пассажира автомобилем-такси, заказанная у диспетчера такси или автомобильного перевозчика, самостоятельно выполняющего прием и передачу заказов на выполнение перевозок автомобилями-такси, при помощи глобальной компьютерной сети Интернет. Соответственно, в таких случаях прием наличных денежных средств должен осуществляться с обязательным использованием кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, с установленным СКНО.
Ответственности за нарушение порядка использования кассового оборудования и (или) платежных терминалов, а равно отсутствие такого оборудования и (или) терминалов предусмотрена частью 1 статьи 12.20 КоАП и влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 200 базовых величин.

7. Порядок приема наличных денежных средств и обязанность выдачи водителем автомобиля-такси платежного документа
Водитель автомобиля-такси обязан по окончании автомобильной перевозки выдать пассажиру платежный документ, подтверждающий оплату услуги, и произвести с ним расчет, а в случаях оплаты пассажирами выполненных автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси в безналичном порядке с использованием электронной информационной системы – направить на адрес электронной почты, указанный заказчиком автомобильной перевозки пассажиров автомобилями-такси, электронную квитанцию.
При приеме наличных денежных средств, денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек, водитель автомобиля-такси суммы принятых денежных средств проводит с использованием таксометра, платежного терминала и выдает потребителю – пассажиру платежный документ, подтверждающий оплату услуги.
Ответственность за нарушение порядка приема наличных денежных средств, выразившееся в неприменении кассового оборудования в установленных законодательством случаях предусмотрена частью 1 статьи 12.18 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 5 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо – до 100 базовых величин. Невыдача платежного документа, подтверждающего факт оплаты в соответствии с частью 2 статьи 12.18 КоАП влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин.

 

Инспекция МНС Республики Беларусь по Горецкому району


 
Теги: Минск
 
 
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