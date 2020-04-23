ДТП в Брестском районе: один человек погиб, трое ранены

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 23 апреля, около 8 утра 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на 31 км автодороги Н-424 «Малорита-Медно-Знаменка» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновения с «Рено» под управлением 22-летнего жителя Брестского района.





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В результате ДТП водитель «ВАЗ» погиб на месте аварии, водитель «Рено» и двое пассажиров (24 и 32 года) с травмами госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и эксперты.





Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд транспорта. Смотрите фото от очевидцев по ссылке .