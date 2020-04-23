Витеблянин «повелся» на звонок банковских мошенников - и за секунду потерял почти 8 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

40-летний витеблянин оформил в банке карточку с кредитом. Он ею не пользовался и планировал тратить деньги лишь в самых крайних случаях. Но днем 21 апреля ему позвонил «представитель банка». Что было дальше, рассказали в милиции.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Звонивший якобы из банка парень вежливо рассказал, что с карточки происходят сомнительные списания денег, которые нужно отменить. Для совершения операции отмены «банковский работник» попросил предоставить ему реквизиты для проверки. Держатель карточки сначала засомневался, однако мошенник предложил самостоятельно убедиться, что он звонит именно с того номера телефона, который указан на карточке — и усыпил тем самым бдительность мужчины.

Поверив мошеннику, витеблянин назвал реквизиты — и моментально потерял 7800 рублей.

Мужчина обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело.

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