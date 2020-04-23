Александр Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны: высшие должностные лица, губернаторы и помощники Президента.

«Мы собрались с вами для того, чтобы всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы. Прежде всего, на злобу дня, системы здравоохранения и образования. Нам надо оперативно принять ряд решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают перед нами», — открыл совещание Александр Лукашенко.

На совещании Александр Лукашенкто сказал, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации.