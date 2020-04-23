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Александр Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации

23.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Александр Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны: высшие должностные лица, губернаторы и помощники Президента.

«Мы собрались с вами для того, чтобы всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы. Прежде всего, на злобу дня, системы здравоохранения и образования. Нам надо оперативно принять ряд решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают перед нами», — открыл совещание Александр Лукашенко.

На совещании Александр Лукашенкто сказал, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации.

«Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью, — рассказал Александр Лукашенко. — Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и «на всякий случай, хуже не будет».

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