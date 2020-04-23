Лукашенко о поддержке бизнеса: Никто никому ничего не даст

"Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет", - заявил Лукашенко во время сегодняшнего совещания, когда речь зашла о поддержке бизнеса.





Как передает пресс-служба Лукашенко, правительство предложило определить отрасли, которые в наибольшей степени пострадают от замедления экономической активности и падения спроса.





Внесенный на рассмотрение Лукашенко еще в середине марта пакет мер их поддержки касается вопросов налогообложения, арендных и трудовых отношений, а также ряда чувствительных социальных аспектов.





"Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики - их будут делить "губернаторы", они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся - или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять.





Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И слава Богу, что регионы берут на себя эти вопросы", - сказал Лукашенко.









Вместе с тем он заявил, что надо стимулировать людей и особенно малый бизнес к работе. "Чтобы те же рестораны везли обеды на предприятия, не задирая цены, домой к людям: мы же попросили стариков сидеть дома, а их надо накормить. Есть многие семьи, которые самоизолировались, - их тоже надо накормить.





И многие рестораны пошли по этому пути, а некоторые сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет", - подчеркнул Лукашенко.





Тут следует заметить, что эти цитаты Лукашенко вначале опубликовало госагентство БелТА, но после удалило, хотя на президентском сайте текст остался.













Это можно объяснить тем, что с сайта БелТА перепечатывают информацию государственные СМИ. Видимо, цензоры посчитали высказывания Лукашенко о такой "поддержке" бизнеса неуместными.





Что жа касается этой "поддержки", то Лукашенко сказал то, о чем ранее уже высказывались независимые эксперты, когда указ о поддержке бизнеса на непростительно долгое время "задержался" во властных кабинетах, - власть даст денег госпредприятиям, многие из которых давно убыточны и работают преимущественно на склад, но при этом позволит умереть многим частникам - а это в первую очередь средний и малый бизнес.





Правда, в таком случае государство рискует оказаться без существенной части налогов - часный бизнес приносит примерно 50% налогов в госказну, а в Минске и больше половины.